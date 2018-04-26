Thursday, April 26th, 2018 | Posted by

马克龙在美国国会演讲
敦促保留伊朗核协议

当地时间4月25日，法国总统马克龙在美国国会参众两院联席会议上发表演讲。

当地时间4月25日，法国总统马克龙在美国国会参众两院联席会议上发表演讲。

 

【美国之音网】法国总统马克龙星期三敦促美国国会确保美国不会放弃与伊朗达成的限制其发展核武器的国际协议。

马克龙在向国会两院发表演讲时，高声宣布，伊朗“永远不得拥有核武器，五年不得，十年不得，永远不得。”

这位法国领导人没有提到美国总统特朗普对2015年的伊朗核协议的强烈反对。特朗普下个月将决定是否重新对德黑兰施加经济制裁。

但马克龙说，“我们必须确保稳定”，而不是废除协议。他并且指出法国是“在美国的倡议下签署协议的”，伊核协议是特朗普的前任前总统奥巴马谈判达成的。

马克龙周三在国会讲演时呼吁就德黑兰的弹道导弹试验以及伊朗军事卷入叙利亚、也门、黎巴嫩和伊拉克冲突与伊朗谈判，寻求达成新的协议。 他周二在白宫与特朗普会谈时也谈到这个问题。 但伊朗总统哈桑鲁哈尼星期三表示伊朗不同意寻求达成新的协议，也不同意修改与英国、德国、俄罗斯、中国、法国和美国经过长时间谈判所达成的核协议。

特朗普一直抨击伊朗核协议是“疯狂”和“荒谬”的，他也没有承诺会保留伊朗核协议。特朗普必须在512日最后期限之前决定是否对伊朗实施新的制裁。在与伊朗签署核协议的几个国家中，特朗普是唯一表示反对的。

欧盟外交政策高级代表费代丽卡莫盖里尼周三对媒体表示应该保留该协议。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213346

Posted by on Apr 26 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added