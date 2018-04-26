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马克龙在美国国会演讲

敦促保留伊朗核协议

【美国之音网】法国总统马克龙星期三敦促美国国会确保美国不会放弃与伊朗达成的限制其发展核武器的国际协议。

马克龙在向国会两院发表演讲时，高声宣布，伊朗“永远不得拥有核武器，五年不得，十年不得，永远不得。”

这位法国领导人没有提到美国总统特朗普对2015年的伊朗核协议的强烈反对。特朗普下个月将决定是否重新对德黑兰施加经济制裁。

但马克龙说，“我们必须确保稳定”，而不是废除协议。他并且指出法国是“在美国的倡议下签署协议的”，伊核协议是特朗普的前任前总统奥巴马谈判达成的。

马克龙周三在国会讲演时呼吁就德黑兰的弹道导弹试验以及伊朗军事卷入叙利亚、也门、黎巴嫩和伊拉克冲突与伊朗谈判，寻求达成新的协议。 他周二在白宫与特朗普会谈时也谈到这个问题。 但伊朗总统哈桑鲁哈尼星期三表示伊朗不同意寻求达成新的协议，也不同意修改与英国、德国、俄罗斯、中国、法国和美国经过长时间谈判所达成的核协议。

特朗普一直抨击伊朗核协议是“疯狂”和“荒谬”的，他也没有承诺会保留伊朗核协议。特朗普必须在5月12日最后期限之前决定是否对伊朗实施新的制裁。在与伊朗签署核协议的几个国家中，特朗普是唯一表示反对的。

欧盟外交政策高级代表费代丽卡莫盖里尼周三对媒体表示应该保留该协议。