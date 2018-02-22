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防止步枪变成自动武器

特朗普下令禁用撞击枪托

【中新网】综合报道，美国总统特朗普20日签署备忘录，指示司法部长监管撞击枪托，禁止使用这种可以把步枪变成自动武器的装置。在去年10月发生的拉斯维加斯枪击案中，枪手就使用了撞击枪托。

据报道，特朗普在颁布勇敢奖章仪式及白宫消防员和警察代表会议上宣布了上述消息。他对当时在会议上坐在前排的美国司法部长塞申斯说，他希望这些联邦指导原则很快确定下来。

特朗普称，学校安全是政府的“最高优先”。他说：“我们能为保护孩子们做出更多努力。我们必须为保护孩子们做出更多努力。”

在特朗普宣布其指示之前几分钟，白宫新闻秘书桑德斯宣布，总统下令政府寻找遏制类似佛州帕克兰高中枪杀案的措施。桑德斯还说，特朗普并没有关闭禁止攻击性武器等控制枪支新措施的大门。

这是佛州高中枪击案之后桑德斯举行的首次记者会。她还说，特朗普指示卫生部提出如何改进精神健康制度的建议。

此外，特朗普计划在21日举行一场和高中师生的“聆听会议”，听取包括1999年科伦拜高中等大规模枪击案幸存者、家长和教师的意见。他随后也将同各州和地方领导人座谈。桑德斯说，特朗普随后将提出如何缓和枪支暴力的具体建议。