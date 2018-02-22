Thursday, February 22nd, 2018 | Posted by

防止步枪变成自动武器
特朗普下令禁用撞击枪托

当地时间2月15日，美国各地降半旗，悼念佛州高中枪击案遇难者。2月14日，佛罗里达州帕克劳玛乔丽-斯通曼-道格拉斯高中发生枪击案，造成17人死亡。

当地时间2月15日，美国各地降半旗，悼念佛州高中枪击案遇难者。2月14日，佛罗里达州帕克劳玛乔丽-斯通曼-道格拉斯高中发生枪击案，造成17人死亡。

 

【中新网】综合报道，美国总统特朗普20日签署备忘录，指示司法部长监管撞击枪托，禁止使用这种可以把步枪变成自动武器的装置。在去年10月发生的拉斯维加斯枪击案中，枪手就使用了撞击枪托。

据报道，特朗普在颁布勇敢奖章仪式及白宫消防员和警察代表会议上宣布了上述消息。他对当时在会议上坐在前排的美国司法部长塞申斯说，他希望这些联邦指导原则很快确定下来。

特朗普称，学校安全是政府的“最高优先”。他说：“我们能为保护孩子们做出更多努力。我们必须为保护孩子们做出更多努力。”

在特朗普宣布其指示之前几分钟，白宫新闻秘书桑德斯宣布，总统下令政府寻找遏制类似佛州帕克兰高中枪杀案的措施。桑德斯还说，特朗普并没有关闭禁止攻击性武器等控制枪支新措施的大门。

这是佛州高中枪击案之后桑德斯举行的首次记者会。她还说，特朗普指示卫生部提出如何改进精神健康制度的建议。

此外，特朗普计划在21日举行一场和高中师生的“聆听会议”，听取包括1999年科伦拜高中等大规模枪击案幸存者、家长和教师的意见。他随后也将同各州和地方领导人座谈。桑德斯说，特朗普随后将提出如何缓和枪支暴力的具体建议。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206817

Posted by on Feb 22 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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