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造成14人死亡 约100人受伤 受害者来自34国

西班牙发生两起恐怖分子开车冲撞行人事件

【综合讯】西班牙加泰罗尼亚地区发生两起恐怖分子开车冲撞行人事件，警方正在追捕肇事者。第一起袭击事件是星期四在巴塞罗那发生的。一辆箱型车沿着巴塞罗那拉布兰大道横冲直撞，造成14人丧生，100人受伤。

开车的人下车逃走，目前依然在逃。警方逮捕了两个人，一个摩洛哥人，一个西班牙人，目前还不完全清楚这两人究竟与这起袭击有何关联。加泰罗尼亚内政部长华金说，警方星期五在加泰罗尼亚北部城镇里波尔抓到了第三个人。

几小时后，巴塞罗那以南的渡假城市坎布里尔斯（Cambrils ）发生了第二起非常类似的袭击事件，一辆汽车冲向行人和一辆警车。警察击毙了5名袭击者。警方说，他们带着装有爆炸物的腰带，但是事后发现是假的。有6名平民和一名警察在坎布里尔斯的袭击事件中受伤。

华金星期五说，坎布里尔斯的袭击与巴塞罗那的袭击“如出一辙”。他说：“其中有联系”，但是没有提供更多细节。

警方相信，这两起袭击事件与一天前加泰罗尼亚一所房屋内发生的爆炸有关。那起爆炸案炸死一人。当局怀疑房屋里的人在自制炸弹，为发动恐怖袭击做准备。

“伊斯兰国”宣称

对恐怖袭击事件负责

“伊斯兰国”宣称对星期四发生在西班牙巴塞罗那的恐怖袭击事件负责。

法国外交部长勒德里昂星期五说，巴塞罗那袭击事件的伤员里有26个法国人，其中11人伤势严重。

勒德里昂发表声明说，他星期五将前往巴塞罗那，“探望这次懦夫行动中的法国受害者，向西班牙人民和有关当局重申法国的支持。”

美国总统特朗普在推特上说：“美国将为西班牙提供一切必要的帮助。”美国国务卿蒂勒森警告说：“世界各地的恐怖分子应当知道，美国和我们的盟友坚决会把你们找出来，将你们绳之以法。”

法国总统马卡龙说，他对袭击的遇难者表示哀悼，并表示法国保持着“坚定和团结”。巴黎埃菲尔铁塔星期四晚上一片漆黑，纪念死难者。

瑞典首相勒文说： “来自巴塞罗那的报道令他骇然”。

丹麦首相拉斯穆森说，欧洲“再次受到了恐怖的袭击”。

巴基斯坦总理阿巴西说：“只要恐怖分子低估了他们想要削弱的社会之精神，他们定会失败。”

星期四夜晚，以色列特拉维夫的市政厅亮起了西班牙国旗的黄红两色。以色列总理内塔尼亚胡说，文明世界必须一道打击并打败恐怖主义。

美国前总统奥巴马在推特上写道：“美国人民永远跟我们的西班牙朋友站在一起”。

国际社会谴责

呼吁打击恐怖主义

西班牙巴塞罗那市17日发生货车撞人恐怖袭击事件，已造成13人丧生、上百人受伤，其中15人重伤。国际社会对袭击予以谴责，并对遇难者致以哀悼。

联合国安理会17日发表媒体声明，强烈谴责巴塞罗那恐怖袭击事件，对遇难者家属及西班牙政府表示深切同情和慰问，希望伤者早日康复。

声明说，安理会支持西班牙反恐，国际社会应加大打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义暴力活动的力度。安理会重申，所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动给国际和平与安全带来的威胁，必须将这一恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法。安理会同时敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，在这方面与西班牙政府和其他有关方面积极合作。

西班牙首相

宣布全国哀悼三天

据外媒报道，西班牙首相马里亚诺拉霍伊与国家安全部门领导举行过会议后表示，该国因巴塞罗那恐袭宣布哀悼三天。

据报道，拉霍伊在讲话中首先向恐袭遇难者和他们的亲属表示哀悼。他说：“遇难者及其亲属现在是我们的重中之重。我谨表示西班牙对巴塞罗那的支持。马德里、巴黎、布鲁塞尔、尼斯、伦敦都经历过巴塞罗那正在经历的痛楚。” 他提醒称，西班牙知道什么是恐怖主义。他表示：“但我们也知道，恐怖主义是可以战胜的，可以通过团结一致，采取警方行动和预防措施，借助国际支持，并怀着保卫我们文明的价值观的坚定意愿战胜它。”

拉霍伊表示，近期将召开该国各大政党支持的所谓”反恐公约”会议。拉霍伊呼吁“保卫民主制度和我们的价值观”。

他补充称：”要让肇事者为他们的野蛮行径受到惩罚。”他还感谢了就恐袭事件向他表示慰问的各国领导人。

西班牙连环恐袭已致14死

受害者至少来自34国

据法新社报道，西班牙民事保护局周五表示，在西班牙发生的连环恐怖袭击已造成14人死亡，约100人受伤，死伤者至少来自34个不同的国家。

该机构在推特上称，发生在巴塞罗那和坎布里尔斯的恐袭的死伤者，来自法国、巴基斯坦、西班牙、荷兰、中国、委内瑞拉、毛里塔尼亚、澳大利亚和英国等国。

西班牙警方

逮捕第四名恐袭嫌犯

据法新社18日报道，西班牙警方消息称，逮捕了第四名与巴塞罗那和坎布里尔斯恐袭有关的嫌犯。

此外，路透社报道称，在这两起袭击中受伤的人数已经升至130人，其中17人情况危急，另外30人伤势严重。