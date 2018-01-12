Friday, January 12th, 2018 | Posted by

近800人被捕
突尼斯全国多地示威活动引发骚乱

突尼斯全国多地发生示威活动，抗议生活费居高不下。连日来的示威引发暴力骚乱

突尼斯全国多地发生示威活动，抗议生活费居高不下。连日来的示威引发暴力骚乱

 

【环球网】新加坡《联合早报》112日报道称，突尼斯全国多地发生示威活动，抗议生活费居高不下。连日来的示威引发暴力骚乱，造成一名示威者死亡、60多名安全人员受伤、50余辆警车被毁、共778人被捕。

据突尼斯内政部消息，被捕者包括反对党领袖及16名伊斯兰极端分子。

突尼斯内政部发言人希巴尼12日表示，被捕者中以年轻人居多，他们参与了抢劫、盗窃及纵火等破坏行为，已严重偏离抗议活动的初衷，干扰了公共秩序。

此次抗议示威活动8日从首都突尼斯市开始，很快蔓延至全国10多个省份。8日晚，部分地区的示威活动爆发冲突，示威者向安全人员投掷石块和燃烧弹，安全人员动用催泪弹驱离示威者，导致一人因催泪弹窒息丧命。

多地示威活动随后引发的暴力骚乱不断升级。在突尼斯市南郊，一群年轻人试图抢劫一列载满乘客的火车；在西北部的锡勒亚奈省，示威者企图闯入政府机构，用燃烧瓶袭击执法人员。

这次示威活动主要指向民生问题，直接原因是突尼斯人的生活费高涨，而政府颁布今年的财政法也造成物价持续上涨。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203365

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