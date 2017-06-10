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英媒:梅首相选举噩梦

一场失算的豪赌

【本报综合讯】英国各大报纸周五（9日）的头版和头条全部聚焦英国大选的点票结果以及可能产生的巨大政治震荡。

《泰晤士报》的头版说，梅首相的大选噩梦。虽然执政的保守党仍是最大政党，但赢得的议席没有过半。英镑应声急跌。

《金融时报》的报道说，梅首相大选的豪赌引火烧身，她的未来命运难以确定，而英国的脱欧谈判更是阴云密布。

保守党失席 首相面对辞职压力

英国大选落下帷幕。大部分点票结果已逐渐公布，尽管保守党仍将是最大政党，但英国看起来将出现”悬浮议会”，特里莎·梅领导的保守党并未赢得议会过半数席位。

特里莎·梅未来在议会拥有的席位比宣布提前举行大选前更少，她试图在大选中取得压倒性胜利的希望已经破灭。特里莎·梅宣布提前举行大选的初衷本来是为了获得英国选民”更强的授权”，未来在与欧盟就脱欧议题举行谈判时拥有更广泛的民意基础。

保守党预计可能获得318个席位，工党261席，苏格兰民族党35席。工党领导人科尔宾呼吁特特里莎·梅辞职，但特里莎·梅表示，英国需要稳定，保守党将”确保”国家的稳定。工党看来将会再夺29个议席，而保守党则将失去13个席位。苏格兰民族党可能失去21个议席，这对苏格兰首席部长尼古拉·斯特金来说是一个糟糕的夜晚，因为苏格兰民族党议席正被保守党、工党和自民党夺走。

保守党预计将赢得42%的选票，工党夺得40%，自民党7%，英国独立党2%，绿党2%，威尔士党1%，其它小党1%。

工党领导人杰里米·科尔宾在伊斯灵顿北部选区议席连任后说，现在是特里莎·梅”让路”给一个能够”真正代表这个国家人民”政府的时候了。

科尔宾表示，他对迄今为止的投票结果”感到骄傲”，说这是”对未来希望的投票”，并称人们这是”对紧缩政策说不”。保守党说，如果出现”悬浮议会”的情况，特里莎·梅有机会首先组成政府。