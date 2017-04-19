Wednesday, April 19th, 2017 | Posted by

英国首相赢得议会投票
英将于6月8日提前大选

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4月18日，英国首相特雷莎·梅在伦敦对媒体讲话。英国首相特雷莎·梅18日宣布，英国将在6月8日提前举行大选，以便新政府更好地代表英国与欧盟进行“脱欧”谈判。

 

【中新网】据外媒报道，英国国会当地时间19日针对是否于6月提前举行大选进行投票表决，以522票对13票通过了英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)提前大选的提议。

特蕾莎·梅18日突然宣布将要求提前举行国会大选。英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。专家表示，在当局提议于6月8日举行大选前，主要反对党工党(Labour party)声势较弱，党内对于其左派党魁柯宾(Jeremy Corbyn)的看法及如何因应英国脱欧，均出现严重分裂。

民调显示，保守党的支持率远超过工党；保守党目前在英国国会650席中占有330席，工党则为229席。

最新公布的3项民调显示，特蕾莎·梅所属的保守党领先大约20个百分点。

在线民调业者“舆观”(YouGov)调查数据说，特蕾莎·梅可望在6月8日的国会选举取得114席压倒性多数优势。

“舆观”预测，特蕾莎·梅所属的保守党可望取得382个席次、工党179席、自由民主党10席、苏格兰民族党(SNP)56席，其他则为23席，让执政的保守党取得在国会650席中占有114席的多数优势。

保守党目前坐拥国会330席，但只有17席的足够多数。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180646

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