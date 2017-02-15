Wednesday, February 15th, 2017 | Posted by

英国首相拒绝180万人请愿 欢迎特朗普访英

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当地时间1月27日，美国总统特朗普与出访美国的英国首相特雷莎·梅举行会谈并召开联合发布会。

 

【中国日报网】据英国《每日邮报》网站2月14日报道，180万英国民众签署请愿书反对特朗普访英，但该情愿却遭到首相特雷莎·梅的拒绝。在当天下午与特朗普通电话时，梅表示，非常期待他对英国的访问。

唐宁街首相官邸发言人表示，14日下午，特雷莎·梅与特朗普进行了“常规”通话。两人就贸易、安全等问题做了交流，并讨论了特朗普将于今年夏天对英国进行的国事访问。梅欢迎特朗普访英，期待同他再次见面。2017年1月27日，梅访问美国，成为特朗普就职以后首位访问白宫的外国领导人。

特朗普的访问计划，在英国引起了不小争议。14日当天，英国180万人签署请愿书，反对其来访。支持请愿者认为，特朗普颁布“禁穆令”禁止7个穆斯林国家公民入境美国，他对英国的访问会让女王非常“尴尬”。而就在与特朗普通话前，梅刚刚拒绝了该情愿。

英国外交部回应称，政府认为新任美国总统应在访英期间受到充分的礼遇。虽然政府认可人们的意见，但并不予以支持。

不过，由于请愿人数超过了1万民众，政府必须做出回应，下议院将在20日就此进行辩论。同时将被讨论的，还有一项支持特朗普来访的请愿，据悉有30万人签署了该情愿。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175232

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