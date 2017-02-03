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英国政府公布白皮书 强调实现平稳有序“脱欧”

【新华社伦敦】英国政府2日公布“脱欧”计划白皮书，以法律文件的形式明确政府“脱欧”目标，强调实现平稳有序“脱欧”。这意味着英国向正式开始“脱欧”迈出新的一步。

这份77页的白皮书中列出英国政府“脱欧”计划12项基本原则，其中大部分内容是对英国首相特雷莎梅1月17日演讲中提出的“脱欧”谈判目标和基本原则的细化与补充。

根据白皮书的内容，在贸易方面，英国将脱离欧洲共同市场和欧盟关税同盟，但寻求与欧盟建立新的战略伙伴关系，包括全面的自贸和关税协定，并努力与全球其他国家达成新的贸易协定；在移民方面，英国将引入新的体系管控欧盟移民，并给企业留下足够时间过渡，保障已在英国的欧盟公民权利，同时保障英国公民在欧盟国家的权利；在司法方面，英国将脱离欧洲法院司法管辖，但会寻求建立新的解决机制解决贸易争端等问题，并将在打击犯罪和反恐领域与欧盟继续合作。

特雷莎梅在白皮书前言中说，英国希望“脱欧”谈判取得成功，英国议会下院已投票支持政府“脱欧”法案，这也是英国人民投票决定的结果。她说：“我们不仅要与欧洲建立新的伙伴关系，还要建立一个更强大、更公平、更全球化的英国。”

英国“脱欧”事务大臣戴维斯在白皮书中表示，英国政府将在今年3月启动《里斯本条约》第50条，正式开始“脱欧”。