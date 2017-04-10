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至少180余人死伤

埃及两座基督教堂连遭自杀式爆炸袭击

【中新社北京】在基督教徒庆祝棕枝主日(Palm Sunday)之际，埃及坦塔市和亚历山大市的两座基督教堂连遭自杀式爆炸袭击，造成至少47人死亡，137人受伤。事后极端组织“伊斯兰国”宣布对袭击事件负责。

据埃及《金字塔报》报道，当地时间9日上午，教徒们齐聚坦塔市科普特基督教堂参加棕枝主日弥撒，一枚埋在座椅底下的炸弹在教堂爆炸，造成至少29人死亡，71人受伤。幸存者拍摄的照片显示，爆炸现场一片狼藉，受伤人员血肉模糊，躺在地上等待救援。《金字塔报》称，事后16辆救护车赶到现场，将受伤人员送往医院救治。

报道援引埃及安全部门知情官员的话说，教堂周边的监控录像显示，爆炸袭击由一名藏在人群中的“人弹”实施。目前当局正在查验“人弹”的尸体残骸，以尽快确定袭击者身份。

坦塔教堂袭击发生约两小时后，埃及亚历山大市圣·马可教堂附近又发生自杀式爆炸袭击。据埃及国家电视台报道，爆炸造成至少18人死亡，66人受伤。

据埃及内政部通报，作案“人弹”企图闯进教堂，在门外警察拦截之际，引爆了绑在腰上的炸弹。18名遇难者包括3名拦截“人弹”的警察。

通报称，爆炸发生时，埃及科普特基督教主教塔瓦德洛斯二世正在圣·马可教堂主持棕枝主日弥撒，所幸其人身安全未受影响。

伊斯兰国组织宣称

对埃及教会爆炸事件负责

据法新社报道，伊斯兰国组织(IS)宣称对埃及教会爆炸事件负责。