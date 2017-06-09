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脱欧谈判充满不确定性

英国保守党无法在大选中赢得国会多数席位

【综合讯】英国首相特里萨梅领导的保守党无法在大选中，赢得国会多数席位，令英国脱离欧洲联盟的谈判充满不确定性。

欧盟预算事务专员厄廷格表示，无法确定英国退欧谈判能否如期展开，而且谈判的一方处于弱势，也不会产生良好的结果。

摩根大通则预测，英国可能要求推迟脱欧谈判。这是因为脱欧程序的时间已经很紧迫，而且将受到英国政局发展的影响，因此英国要求推迟脱欧谈判的可能性已大大提高。

特雷莎梅拒绝辞职

着手组建新政府

英国保守党在大选中遭遇重创，但该党党魁特雷莎梅顶住压力拒绝辞职。她9日表示，保守党将与北爱尔兰民主统一党合作组建新政府。

将与民主统一党组建联合政府

英国大选９日计票完成，结果显示，保守党未能在大选中赢得议会下院半数以上席位，不能单独组阁。首相特雷莎梅当天在唐宁街宣布，将与民主统一党组建联合政府。

梅在当天觐见女王并获得组阁授权后宣布了这一决定。作为连任英国首相，梅承诺在“脱欧”谈判前，联合政府将为英国“带来稳定”，并在“关键时期”带领国家继续前行。

９日公布的大选结果显示，议会下院６５０个议席中，除一席尚未宣布外，保守党赢得３１８席，工党赢得２６１席，苏格兰民族党赢得３５席，自由民主党赢得１２席，民主统一党赢得１０席。其余席位被绿党、威尔士党等小党瓜分。

民主统一党是北爱尔兰最大政党，与保守党关系密切，主张北爱继续留在联合王国，该党领袖曾表示反对英国“硬脱欧”。

英国舆论认为，保守党未赢得议会半数席位，意味着梅希望通过提前大选在议会中赢得多数席位的“政治赌博”宣告失败。而工党领导人科尔宾在当选所在选区议员后称，英国人民“选择了希望、选择了摒弃现政府推行的紧缩政策。”

英国大选是指议会下院选举，选民通过投票选出议会下院６５０名议员。按规定，得票最多但未赢得议会半数以上席位的党派无法单独组阁，需联合其他党组成联合政府。这可能导致未来联合政府在政策制定与执行中出现相互掣肘的情况。

女王已批准组建新政府

据报道，特雷莎梅于当地时间12时20分(北京时间19时20分)乘坐灰色捷豹驶离唐宁街首相府，觐见女王伊丽莎白二世，以寻求女王批准组建新政府。 据悉，女王接见的时间安排在当地时间12时30分。特雷莎梅在与女王会面后表示，女王已批准她组建新政府。

她还说，她将会组织新政府，维持英国稳定，并带领英国在与欧盟的谈判中，为英国争取有利的脱欧协议。

特雷莎梅在首相府外接受记者访问时说，今后她在国会可以依靠“朋友”北爱尔兰民主联盟党（DUP）的支持。

特雷莎梅说：“我们两党过去多年建立了强稳的关系，这使我有信心，相信我们可以本着维护英国的国家利益，彼此携手合作。”

将宣布新内阁名单

英国首相特雷莎梅将在周五宣布新内阁成员名单。

英国独立党领袖辞职

称新时代必须从新领导人开始

据法新社报道，当地时间9日，英国独立党领袖保罗纳托尔(Paul Nuttall)宣布辞去独立党党魁一职。

据报道，在此次英国大选中，英国独立党赢得0个地区议席。

纳托尔称，新时代必须从新领导人开始。纳托尔坚持认为，随着英国与欧盟进行谈判，该党仍将保持影响力。

英国独立党是一个极右翼政党，以反欧盟和反移民为其主要政治主张。