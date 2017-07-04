Tuesday, July 4th, 2017 | Posted by

联合国粮农组织确定
19个国家处于长期危机状况

web957

在布基纳法索青黄不接的季节，很多人每天只能吃一顿饭。

 

【新华社罗马】联合国粮食及农业组织（粮农组织）总干事若泽•格拉齐亚诺•达席尔瓦３日在罗马举行的粮农组织大会上说，自2015年以来，世界饥饿人口的数量不断增多，使得多年来取得的进展出现逆转，目前已确定有19个国家处于长期危机状况。

格拉齐亚诺在大会发言时强调，全球约60％的饥饿人口生活在受冲突和气候变化影响的国家。粮农组织目前确定19个国家处于长期危机状况，这些国家同时也面临干旱和洪水等极端天气的影响。

根据粮农组织的报告，尼日利亚东北部、索马里、南苏丹和也门发生饥荒的风险极高，其中有2000万人受到严重影响。这些人大多为农村居民，其生计已遭到破坏，而且“许多人除了加入移徙大军之外，没有其他选择”。

格拉齐亚诺认为，和平是消除这些危机的关键，但不能消极等待和平的实现。他强调：“只要各国真正将承诺转化为行动，特别是在国家和地方层面，饥饿就一定能够被打败。”

粮农组织大会是粮农组织的最高权力机构。大会每两年召开一次，本届大会从７月３日持续至８日，有约1100名来自各国政府、国际组织、私营部门和民间组织的代表出席。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186570

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