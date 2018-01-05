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联合国安理会

将就伊朗局势举行会议

【中新网】俄罗斯卫星网5日援引联合国新闻处消息称，联合国安理会将于当地时间5日15时(北京时间6日凌晨4时)就伊朗局势举行会议。

报道称，计划显示，安理会将开会讨论中东局势，美国正式申请举行此次会议。

针对伊朗国内抗议局势，美国国务院发言人诺尔特此前表示，希望联合国安理会能在未来几天就伊朗国内局势举行紧急会议。

上月28日，伊朗第二大城市马什哈德爆发游行示威，随后蔓延至包括首都德黑兰在内的多个城市，直接原因是近期部分商品价格持续上涨等经济和民生因素，引发国际社会密切关注。示威活动导致暴力冲突，在示威者和警察中均造成人员伤亡。伊朗伊斯兰革命卫队司令贾法里3日宣布，该国游行示威引发的骚乱已经结束。

俄罗斯反对

当地时间1月4日，俄罗斯副外长里亚布科夫在莫斯科表示，俄认为联合国安理会在解决伊朗国内抗议局势方面不能发挥作用。对于这一提议，里亚布科夫表示，伊朗国内的“某些活动是内部问题”，而联合国安理会主要负责维护世界和平和安全，伊朗国内事务与联合国安理会的职能没有任何关系。里亚布科夫表示，俄认为联合国安理会在伊朗国内局势问题上不能发挥作用。美国希望就伊朗局势召开联合国安理会紧急会议的提议“没有益处，也没有建设性”。

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