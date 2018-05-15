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联合国安理会星期二召开紧急会议

讨论加沙地带的局势

【美国之音网】联合国安理会星期二（5月15日）召开紧急会议，讨论加沙地带的局势。此前，加沙地带星期一以色列和巴勒斯坦人之间的暴力造成5年来最多的人员伤亡。

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫将从耶路撒冷向安理会做简介。

科威特起草了一份声明，对以色列军队在加沙地带打死数十人表示“愤怒和悲痛”，同时呼吁进行独立调查。联合国外交官说，作为以色列盟友和具有安理会否决权的美国阻止了这份声明。

美国的敌对国家和许多盟国都对美国驻以色列大使馆星期一在耶路撒冷开馆表示批评，称这一举动将加剧中东的紧张局势。

英国首相特蕾莎梅的发言人说，在中东达成最终和平协议之前，“我们不赞成美国把大使馆迁往耶路撒冷并承认耶路撒冷为以色列首都”的决定。

法国总统马克龙谴责加沙星期一发生的暴力。以色列军人在边界冲突中开枪打死50多名巴勒斯坦平民。马克龙说，他“一再警告”过美国总统川普承认耶路撒冷为以色列首都的决定会引起的反响。

14日，巴勒斯坦民众在多地举行游行示威，抗议美国驻以色列使馆当天在耶路撒冷正式开馆，并与以色列士兵发生冲突。巴勒斯坦卫生部15日公布的数字显示，冲突已造成58名巴勒斯坦人身亡、2800多人受伤。