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美索美洲国家寻求团结一致应对挑战

第16届中美洲－墨西哥首脑会议在哥斯达黎加举行

【新华社圣何塞】第16届中美洲－墨西哥首脑会议（即图斯特拉对话和协商机制首脑会议）29日在哥斯达黎加首都圣何塞举行，会议寻求加强对话和协商，团结一致应对挑战。

本届会议的主题是“美索美洲让我们团结”，来自10个美索美洲（北起墨西哥、南到哥伦比亚的美洲地区）国家的元首或高级代表与会。

哥斯达黎加总统索利斯在开幕式上说，自从图斯特拉对话和协商机制创建以来，美索美洲国家能够依靠这个政治对话平台，就共同关心的地区问题达成共识。他说，哥斯达黎加希望强调美索美洲地区的五大议题：移民问题、妇女权益、气候变化、核裁军，以及为落实联合国2030年可持续发展议程建立新的伙伴关系。

墨西哥总统培尼亚在首脑会议上说，图斯特拉对话和协商机制有助于开展政治对话和加强经济一体化，并帮助美索美洲国家团结一致应对挑战。今天美索美洲各国与会，正说明对话和开放是走向地区一体化的正确道路。

本届中美洲－墨西哥首脑会议有哥斯达黎加、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、伯利兹和多米尼加１０个国家参加，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）执行秘书巴尔塞纳也出席了首脑会议。

首届中美洲－墨西哥首脑会议于1991年在墨西哥图斯特拉－古铁雷斯举行。1996年在哥斯达黎加举行的第二届首脑会议上，图斯特拉对话和协商机制正式建立。