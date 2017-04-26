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美政府面临停摆

特朗普修墙计划搁浅

【多维新闻】美国总统特朗普上任以来一直在兑现其竞选时的诺言，然而修筑墨西哥墙一事却因缺乏资金受到阻挠，甚至将导致2013年政府停摆的尴尬再次上演。

美国白宫4月24日证实，总统特朗普（Donald Trump）当天与保守派媒体会面时透露，决定先不急着向国会要钱修建美国与墨西哥的边境隔离墙。

特朗普出此缓兵之计，是担心惹恼民主党议员，导致本财政年度剩余5个月的拨款下不来，让联邦政府发不出工资而陷入“停摆”。

国会必须在星期五或之前通过财政预算案。特朗普顾问康威（Kellyanne Conway）说，政府不会把墨西哥围墙拨款写在预算案内。

参议院民主党领袖舒默（Charles Schumer）对此表示欣慰称，这下两党和两院之间可以继续谈判其余的议题了。

但是特朗普在推特上称，他仍然支持兴建围墙，而且围墙必会成真。据报道，特朗普与保守派媒体周一晚进行闭门会面，他或会在今年申请拨款。

康威接受福克斯电视访问时说，围墙拨款本周不需通过，不过仍是政府“重心”之一。