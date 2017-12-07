Posted by admin

美承认耶城为以色列首都

多国警告：破坏和平进程

【中国新闻网】美国总统特朗普6日宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，他已要求美国务院启动美国驻以色列使馆搬迁计划。特朗普的这一决定打破美国几十年来的谨慎政策，或将再次搅动中东局势，多国也纷纷发出警告称，美国政府的决定将破坏得来不易的巴以和谈进展。

正式承认耶路撒冷

为以色列首都

特朗普6日发表讲话时说，他认为承认耶路撒冷为以色列首都是一件“早就该做”的事情，此举符合美国的最大利益，他已要求美国务院启动使馆搬迁计划，着手规划、建造以及施工等事项。他说，新的美国驻以色列使馆完工后将为和平做出更大贡献。

特朗普强调，这一决定并不意味着美国不再支持巴以进行和平谈判，美国将支持“两国方案”解决巴以问题。他说，美国对于耶路撒冷边界问题不持立场，这将由巴以双方通过谈判解决。

对于中东和平进程的前景，特朗普表示，美国期待巴以能够达成一个持久的和平协定，美国将为此做出努力。

白宫高级官员说，特朗普认为当下宣布是在“一个合适的时间点”，也是对其竞选承诺的兑现。他强调，此次声明“是特朗普对历史、现实现状的承认”。

多方反对：

或摧毁巴以和平进展

国际社会纷纷警告特朗普，切勿采取会破坏中东和平的冒险行动，称美国承认耶路撒冷为以色列首都将摧毁目前得来不易的巴以和谈进展。

巴勒斯坦总统阿巴斯称，特朗普的决定违背国际社会共识，也违反所有相关的国际和双边协议。“这个应当受到谴责的决定，是对实现和平所有努力的蓄意破坏”。他还称，这一决定表明，“美国已经不再发挥其在过去几十年中支持和平进程的作用”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)更表示，特朗普的做法将跨越所有“红线”。

土耳其总统埃尔多安在电视讲话中说，特朗普的举动将使整个穆斯林世界群起反抗，安卡拉也可能会中断和以色列的外交关系。

特朗普与巴勒斯坦总统阿巴斯、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西和沙特阿拉伯国王萨勒曼都通过电话。这些中东领导人都发出警告称，美国在耶路撒冷问题上的单方面行动可能会使巴以和谈脱离轨道，并引发地区动荡。沙特国王萨勒曼更警告，美国政府的这类举动将激怒全世界的伊斯兰教信徒。

在欧洲方面，法国总统马克龙说，他4日晚间与特朗普通电话时提醒对方，耶路撒冷的地位问题应当在以色列人和巴勒斯坦人的和平谈判框架下解决。欧洲联盟外交事务专员莫盖里尼说，任何会损及创建巴以两个独立国家的和平努力之举，都“应完全避免”。

德国外长加布里尔也警告这个决定会带来“深远的影响”。他说，耶路撒冷问题“只能通过冲突各方直接谈判”得以解决。

使馆迁址

或需两三年时间

目前，美国国务院已提醒全球美国大使馆提高戒备，应对可能面对的保安威胁，并下令官员避免前往约旦河西岸和耶路撒冷旧城区。

美国官员说，美国使馆的迁址计划可能得耗上两三年，因为需要时间找新址、处理保安问题等。