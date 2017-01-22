Sunday, January 22nd, 2017 | Posted by

美国迎来“特朗普时代”：
迅速推新政 白宫换新装

1月21日，特朗普就职美国第45任总统次日，美国首都华盛顿爆发大规模示威游 行，不少美民众心中对特朗普、对国家现状的不满情绪得到了一次集中宣泄。

1月21日，特朗普就职美国第45任总统次日，美国首都华盛顿爆发大规模示威游
行，不少美民众心中对特朗普、对国家现状的不满情绪得到了一次集中宣泄。

 

【中新网122日电】 美国第45任总统唐纳德特朗普于当地时间20日正式就职后，已经迅速展开行动，显示出要落实其政治主张的决心。

　　他如外界预测地对奥巴马的多项政策做出改变，率先被开刀的范围涵盖贸易、国防、减排承诺等，重点包括医保法案和跨太平洋伙伴关系协定(TPP)

　　特朗普宣誓就职后不久，白宫就在官网上载一系列政策声明，阐述经济、军事、贸易及能源等六大范畴的方针，展现特朗普在就职演说提及的“新愿景”。

　　白宫计划在未来10年内创建2500万新职位，让每年经济增长重返4%水平，同时退出“跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)。特朗普执政首日签署的首项行政命令，就是冻结卸任总统奥巴马的医疗改革计划，显示他有意兑现极具争议的竞选承诺。

　　根据白宫最新声明，华府会采取强硬姿态争取公平的贸易协议，以撤出TPP谈判踏出第一步。若北美自由贸易协议(NAFTA)成员国不愿给予美国工人公平待遇，美国也会退出NAFTA。华府还打算加强执法，调查及遏止贸易伙伴的违规行为。

　　特朗普政府新外交政策的核心则是“以力量达至和平”，将专注于美国利益及国家安全。特朗普扬言强化导弹防御系统，将击溃极端组织“伊斯兰国”(IS)列为首务，还将终止国防紧缩政策，向国会提出重建军力的新预算。

　　据报道，在就职典礼当日，特朗普第一次命令签署仪式上，椭圆形办公室的陈设就已经发生了改变。英国前首相温斯顿_丘吉尔的半身像被摆回。特朗普的前任奥巴马在其2009年上任后，为了给亚伯拉罕.林肯和马丁_路德_金的半身像留出位置，将丘吉尔的半身像搬走了。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173675

Posted by on Jan 22 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added