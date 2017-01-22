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美国迎来“特朗普时代”：

迅速推新政 白宫换新装

【中新网1月22日电】 美国第45任总统唐纳德特朗普于当地时间20日正式就职后，已经迅速展开行动，显示出要落实其政治主张的决心。

他如外界预测地对奥巴马的多项政策做出改变，率先被开刀的范围涵盖贸易、国防、减排承诺等，重点包括医保法案和跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

特朗普宣誓就职后不久，白宫就在官网上载一系列政策声明，阐述经济、军事、贸易及能源等六大范畴的方针，展现特朗普在就职演说提及的“新愿景”。

白宫计划在未来10年内创建2500万新职位，让每年经济增长重返4%水平，同时退出“跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)。特朗普执政首日签署的首项行政命令，就是冻结卸任总统奥巴马的医疗改革计划，显示他有意兑现极具争议的竞选承诺。

根据白宫最新声明，华府会采取强硬姿态争取公平的贸易协议，以撤出TPP谈判踏出第一步。若北美自由贸易协议(NAFTA)成员国不愿给予美国工人公平待遇，美国也会退出NAFTA。华府还打算加强执法，调查及遏止贸易伙伴的违规行为。

特朗普政府新外交政策的核心则是“以力量达至和平”，将专注于美国利益及国家安全。特朗普扬言强化导弹防御系统，将击溃极端组织“伊斯兰国”(IS)列为首务，还将终止国防紧缩政策，向国会提出重建军力的新预算。

据报道，在就职典礼当日，特朗普第一次命令签署仪式上，椭圆形办公室的陈设就已经发生了改变。英国前首相温斯顿_丘吉尔的半身像被摆回。特朗普的前任奥巴马在其2009年上任后，为了给亚伯拉罕.林肯和马丁_路德_金的半身像留出位置，将丘吉尔的半身像搬走了。