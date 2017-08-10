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美国财政部宣布

对8名委内瑞拉官员实施经济制裁

【新华社华盛顿】美国财政部9日宣布对8名委内瑞拉官员实施经济制裁，理由是他们参与组织和支持委制宪大会成立。

根据美国财政部当天发布的声明，包括委内瑞拉已故总统乌戈·查韦斯的兄长阿丹·查韦斯在内的8人将受到美国制裁。根据制裁措施，受制裁的个人在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

7月30日，委内瑞拉举行制宪大会选举，8月4日委制宪大会正式成立。委政府希望通过重新制定宪法，解除反对派占多数的议会的权力，但选举遭到委反对派的坚决抵制，认为其严重违宪。

美国财政部7月26日宣布对委内瑞拉13名现任或前政府官员实施经济制裁，并在当月31日宣布对委内瑞拉总统马杜罗实施制裁。美方还称，任何当选委制宪大会代表的个人都将可能成为美国制裁的对象。

委内瑞拉谴责

委内瑞拉外交部长阿雷亚萨9日在外交部举行的新闻发布会上谴责美国对8名委政府官员实施经济制裁，并称这是对委主权的干涉。

阿雷亚萨说：“委内瑞拉绝对不会承认和接受这种违背国际法律、民主和干涉主权的制裁措施，没有任何人有权对委内瑞拉实施制裁。”