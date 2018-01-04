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美国罕见暴雪天气

部分地区进入紧急状态

【新闻及时事节目】美国东南部遭遇罕见暴雪天气，佛罗里达州30年来第一次降下暴雪，导致陆空交通严重受阻。新英格兰州预计将出现炸弹气旋等级的暴风雪。佛罗里达、乔治亚、北卡罗来纳和弗吉尼亚等地宣布进入紧急状态。

超低气温就连纽约公园里的喷泉也结冰，宽阔草地则变身溜冰场。但雨雪天气，道路湿滑迫使纽约和波士顿市政府先后宣布，所有公立学校停课。

寒风阵阵、暴雪不断，超低气温在过去几天已经夺走至少九条人命。为安全起见，当局提醒住在美东的居民尽量留在室内。

冷空气南移，连东南部平时充满阳光的佛罗里达州也雪花纷飞，变得冷冰冰。

北卡罗来纳州长赖斯库帕表示：“坏消息是我们将经历好几天少有的冷天气，寒冷气温相当危险，尤其是在暴雪期间人们可能失去电力供应。”

罕见的冷天令佛州居民大感意外，这户人家就意外发现后院的游泳池里的水也结成冰。

“我从没遇过这样的冷天，简直是疯了，我扫除了车上的结冰。”

美国和加拿大之间的尼亚加拉瀑布在极度寒冷下，出现部分冰封。气象预测表示，这个星期北极冷空气将继续笼罩美国东部三分之二的地区。