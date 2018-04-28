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美国白宫公布金正恩与蓬佩奥握手照

【搜狐网】27日，历史性的一刻正在朝韩板门店军事分界线上演。朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅于当天会面。

而在地球的另一侧，刚在前不久见过金正恩的蓬佩奥（Mike Pompeo）也在当地时间26日正式被提名为美国国务卿。

就在蓬佩奥正式成为国务卿几个小时后，美国白宫公布复活节期间他与金正恩会面的照片。白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）在推特上说：“

很高兴蓬佩奥确认成为国务卿蓬佩奥。他会做得非常好，帮助特朗普努力实现朝鲜半岛无核化。”她还配上两张复活节期间蓬佩奥与金正恩见面的照片。

26日上午，美国总统特朗普在接受福克斯新闻（Fox）节目“Fox and Friends”访问时表示，蓬佩奥访朝时本来并没有计划与朝鲜领导人会面，但是刚好有一个机会。

“蓬佩奥的确去了那儿（朝鲜），他本来不会见金正恩，但是他见了。你知道，他们是在他去那里打招呼的时候安排的。”

主持人问道：“只是去打了个招呼吗？”

特朗普立刻否认道：“不只是打招呼。他们在一起一个多小时。”