Tuesday, April 17th, 2018 | Posted by

美国普利策奖2018年获奖名单
在哥伦比亚大学公布

2018普利策奖于16日揭晓，路透摄影师荣获2018年普利策特写摄影奖。这些令人震惊的照片揭露了罗兴亚难民逃离缅甸所面临的暴力。

2018普利策奖于16日揭晓，路透摄影师荣获2018年普利策特写摄影奖。这些令人震惊的照片揭露了罗兴亚难民逃离缅甸所面临的暴力。

 

BBC中文网】美国普利策奖2018年获奖名单于美国东部时间416日在哥伦比亚大学公布。最受关注的公共服务奖由《纽约时报》及《纽约客》杂志凭针对好莱坞性骚扰指控的调查报道共同获得。

作为美国新闻界的最高荣誉，每年普利策奖可以体现出美国乃至世界范围内的重要议题设置。此次公共服务奖的归属便是对过去一年演艺、政治、科技、媒体行业有权势男性如何对待女性话题讨论的反映。

这次颁奖也让当下的媒体环境引发关注。普利策奖负责人达娜·卡内迪（Dana Canedy）颁奖时提及，当下是“最艰难的时代”，表示“获奖者和获奖机构支撑着自由独立媒体的最高宗旨”。

《纽约时报》则在报道颁奖情况时指出，此次普利策奖背后是“不稳定”的环境。文中称，目前特朗普持续攻击媒体，不仅点名指责记者，抱怨不合他心意的新闻机构，还执着于考虑如何让记者更容易被起诉。

此外，《纽约时报》与《华盛顿邮报》还凭借对俄罗斯干预美国大选的报道分享全国报道奖。国际新闻方面，路透社依靠在菲律宾毒品战及罗兴亚难民危机的报道分别获得国际报道奖及特写摄影奖。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212333

Posted by on Apr 17 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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