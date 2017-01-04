Wednesday, January 4th, 2017 | Posted by

美国新一届国会开幕 瑞安连任众议长

Speaker Ryan is re-elected Speaker of the House in Washington, D.C.

当地时间1月3日，美国华盛顿，新一届美国国会开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员保罗·瑞安高票连任众议长。

 

【综合讯】美国新一届国会开幕。共和党议员瑞安，高票连任众议院议长。而作为国会少数派的民主党领袖则誓言，将发挥监督作用，让共和党和当选总统特朗普负起责任。

在即将卸任的副总统拜登监誓下，50多名参议员正式宣誓就职。新一届参议院就在这个月20号，特朗普就任总统后，交由当选副总统彭斯领导。在这同时，共和党议员瑞安也以绝对优势，再次当选众议院议长。

美国国会众议院议长瑞安说：“这是一生中只有一次的机会，这些事情以前我们只敢做梦去想像，我知道因为我曾经梦想过很多次。”

作为少数派的民主党国会领袖则表示，不会让外国势力干预国会运作。

美国众议院少数派领袖佩洛西说：“我们不能允许我们的民主被支票簿收买，或者被外国政权的黑暗操作所推倒。”

美国新一届国会的参众两院，由占大多数的共和党控制。预计共和党人将会在国会提出撤销奥巴马医保、减税、银行业改革等多项提案。但其中一项计划，就惹来多方面抨击。

共和党星期一举行闭门会议，决定将调查议员丑闻的国会道德操守办公室的权力削弱，包括把这个机构从独立运作，改为由国会议员成立的委员会来监管，引来民主党攻击。

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Posted by on Jan 4 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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