Tuesday, March 13th, 2018 | Posted by

美国总统特朗普撤除蒂勒森职务
由中央情报局长蓬佩奥接任

当地时间3月13日，美国总统特朗普发推特称中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任蒂勒森，任职美国国务卿。吉娜海斯佩尔(Gina Haspel)为新任中央情报局局长

当地时间3月13日，美国总统特朗普发推特称中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任蒂勒森，任职美国国务卿。吉娜海斯佩尔(Gina Haspel)为新任中央情报局局长

 

【中新社华盛顿】美国总统特朗普13日突然对外宣布，他将提名中央情报局(CIA)局长蓬佩奥接替蒂勒森，出任美国新一任国务卿。

特朗普当天首先在社交媒体推特上宣布了上述消息。他表示，蓬佩奥将会做得非常出色。他感谢蒂勒森任职期间所做的工作。他还宣布，CIA副局长哈斯佩尔将出任CIA新任局长，她也将就此成为CIA历史上首位女性局长。

特朗普13日在一份声明中表示，蓬佩奥毕业于西点军校，曾在美国陆军服役，曾做过美国会众议院议员，与两党人士均保持着密切的合作。担任CIA局长期间，蓬佩奥在情报搜集、提升美国的情报能力、巩固与盟友的情报关系等方面成绩显著，获得两党议员们的一致肯定。特朗普称，在过去14个月中，他与蓬佩奥保持着良好的合作关系，他对蓬佩奥担任国务卿一职抱有信心。特朗普表示，蓬佩奥将继续强化美国的国际地位，巩固与盟友的关系，应对美国的敌人，并寻求实现朝鲜半岛无核化。

在谈及蒂勒森时，特朗普表示，他感谢蒂勒森在任职期间所做的工作。在过去14个月中，蒂勒森代表美国达成了一系列重要协议。特朗普并未在声明中透露撤换蒂勒森的原因。蓬佩奥13日发表声明感谢特朗普的提名。他表示，如果提名获得确认，他将领导美国务院着力落实特朗普总统的外交政策，进一步促进美国的繁荣。

截至13日上午，蒂勒森尚未就此事发表声明。蒂勒森本月12日刚刚结束自己的非洲访问之旅。美国务院官网首页依然是蒂勒森12日访问尼日利亚的新闻。

特朗普任命吉娜海斯佩尔

为新任中央情报局局长

当地时间313日，美国总统特朗普任命吉娜海斯佩尔(Gina Haspel)为新任中央情报局局长，也是中情局历史上首位女性局长。海斯佩尔于1985年加入中情局，海外经验丰富，并在2017年被特朗普任命为中情局副局长。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209122

Posted by on Mar 13 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added