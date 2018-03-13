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美国总统特朗普撤除蒂勒森职务

由中央情报局长蓬佩奥接任

【中新社华盛顿】美国总统特朗普13日突然对外宣布，他将提名中央情报局(CIA)局长蓬佩奥接替蒂勒森，出任美国新一任国务卿。

特朗普当天首先在社交媒体推特上宣布了上述消息。他表示，蓬佩奥将会做得非常出色。他感谢蒂勒森任职期间所做的工作。他还宣布，CIA副局长哈斯佩尔将出任CIA新任局长，她也将就此成为CIA历史上首位女性局长。

特朗普13日在一份声明中表示，蓬佩奥毕业于西点军校，曾在美国陆军服役，曾做过美国会众议院议员，与两党人士均保持着密切的合作。担任CIA局长期间，蓬佩奥在情报搜集、提升美国的情报能力、巩固与盟友的情报关系等方面成绩显著，获得两党议员们的一致肯定。特朗普称，在过去14个月中，他与蓬佩奥保持着良好的合作关系，他对蓬佩奥担任国务卿一职抱有信心。特朗普表示，蓬佩奥将继续强化美国的国际地位，巩固与盟友的关系，应对美国的敌人，并寻求实现朝鲜半岛无核化。

在谈及蒂勒森时，特朗普表示，他感谢蒂勒森在任职期间所做的工作。在过去14个月中，蒂勒森代表美国达成了一系列重要协议。特朗普并未在声明中透露撤换蒂勒森的原因。蓬佩奥13日发表声明感谢特朗普的提名。他表示，如果提名获得确认，他将领导美国务院着力落实特朗普总统的外交政策，进一步促进美国的繁荣。

截至13日上午，蒂勒森尚未就此事发表声明。蒂勒森本月12日刚刚结束自己的非洲访问之旅。美国务院官网首页依然是蒂勒森12日访问尼日利亚的新闻。

特朗普任命吉娜海斯佩尔

为新任中央情报局局长

当地时间3月13日，美国总统特朗普任命吉娜海斯佩尔(Gina Haspel)为新任中央情报局局长，也是中情局历史上首位女性局长。海斯佩尔于1985年加入中情局，海外经验丰富，并在2017年被特朗普任命为中情局副局长。