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美国发出严厉警告

若有必要会对朝鲜使用武力！

【FX168财经报】美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周三(7月5日)警告称，如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力，美国将会这么做。但美国同时也表示，更希望针对朝鲜不顾外界劝阻而发射导弹的行为采取全球性外交行动。

黑利当天在联合国安理会的一个会议上表示，朝鲜的行动正在迅速关闭外交解决的可能性，美国准备保护自己和盟友。她称，“我们的能力之一在于我们拥有相当强大的军事力量。如果我们必须使用武力，我们将会使用，但我们不希望不得不朝这个方向走。”

朝鲜周二(7月4日)曾试射一枚洲际弹道导弹，并称新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。一些专家认为，该导弹射程可达美国阿拉斯加和夏威夷，或许还可达到美国西北部太平洋沿岸地区。美国为此呼吁全球采取行动，让朝鲜承担追求核武器的后果。

朝中社报导援引朝鲜领导人金正恩称，试射的成功完善了该国拥有原子弹、氢弹和洲际弹道导弹的战略武库，在美国放弃对朝鲜的敌对政策前，朝鲜不会与美国就弃核进行谈判。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周三表示，朝鲜这次在美国独立纪念日前夕进行的导弹试射，表明对“美国及其盟友的威胁有了新的升级”，他并誓言要采取更有力的措施。

G20领导人即将举行峰会，会议将讨论采取措施遏制朝鲜的核武计划。朝鲜无视联合国安理会制裁，一直在发展核武计划。