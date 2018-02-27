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美国全国步枪协会：

不支持提高购买枪支年龄

【新闻及时事节目】美国全国步枪协会表明，不支持有关提高购买枪支年龄及禁用能将半自动步枪改造成全自动的撞火枪托的建议。

佛罗里达州校园枪击案发生后，许多拥有枪支的民众，自觉地将枪支销毁。

美国康涅狄格居民迈耶尔说：“我可能不是第一个这样做的人，希望不是最后一个。而且我可能会收到很多仇恨邮件，但那没关系。我只知道，在一天结束的时候，我不会被指责说我完全没有办法阻止暴力循环。”

拥枪长达30年的纽约居民斯科特，在发生校园枪击案后，觉得现在拥有枪支是种痛苦而决定销毁枪支。

斯科特说：“我知道很多人会说我很愚蠢，但这是个人选择。我无法知道我的枪支，是否有一天可能会干下像佛罗里达州那种可怕的行为。”

尽管美国总统特朗普建议提高购枪者年龄和禁止撞火枪托装置，但建议遭美国全国步枪协会拒绝。

美国全国步枪协会发言人洛施说：“全国步枪协会不支持任何禁令。协会要求酒精、烟草，枪支和爆炸物局做好工作，并确保这些分类是一致的。”

政治人物，特别是佛罗里达州议员，正同校园枪击案的生存者联手，希望能制止枪杀事件重演。

佛罗里达州民主党籍众议员狄特克说：“事实上，现在有十几家公司与全国步枪协会断绝了关系，事件说明情况正在改变，人们正为拯救生命挺身而出。”

越来越商业机构和公司，对佛罗里达州枪击案做出回应，决定终止同全国步枪协会的合作关系。新加入的是达美航空和联合航空，两家航空宣布停止为枪会会员提供机票折扣优惠。