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美国会批准 埃克森美孚公司首席执行官为国务卿

【新华社华盛顿】美国国会参议院1日以56票赞成、43票反对的结果，通过总统特朗普提名的雷克斯¨蒂勒森(Rex Tillerson)为美国国务卿。

当天对蒂勒森的国务卿提名投赞成票的议员包括全部５２名共和党参议员、３名民主党参议员和１名独立参议员。1名民主党参议员因故缺席投票。

去年12月13日，特朗普宣布选定埃克森美孚公司(Exxon Mobil Co.,)首席执行官蒂勒森为国务卿。包括2008年共和党总统候选人、参议院军事委员会主席麦凯恩在内的多名共和党人对蒂勒森与俄罗斯的良好关系表示担忧。

1月11日，在国会参议院举行的国务卿提名人听证会上，蒂勒森表示，俄罗斯在乌克兰和叙利亚等问题上的行为对美国利益构成了“威胁”，美国必须清醒地处理与俄罗斯的关系。

蒂勒森现年64岁，1975年进入埃克森美孚工作，从2006年起担任该公司首席执行官。他曾大力推动美企对俄经贸、能源合作，被克里姆林宫授予俄罗斯友谊勋章。２０１４年，蒂勒森还就美欧因乌克兰危机对俄实施制裁提出不同意见。