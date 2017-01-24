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美国会批准彭佩奥担任中央情报局长

【中新社华盛顿】美国会参议院23日晚经过全院表决，通过了新任中央情报局(CIA)局长迈克蓬佩奥的提名。随后，蓬佩奥在副总统迈克彭斯的见证下宣誓就职。

由于参议院民主党人的阻挠，特朗普内阁人选和主要政府部门官员的提名确认过程进展缓慢。在蓬佩奥之前，仅有国防部长詹姆斯马蒂斯和国土安全部长约翰凯利获得了确认。

在23日晚进行的投票中，66名参议员同意蓬佩奥的提名，32名参议员反对蓬佩奥的提名。反对者认为，蓬佩奥上任后可能会扩大政府监控项目，还可能放宽使用特殊手段进行审讯的限制。另有反对者对蓬佩奥能否秉公调查俄罗斯干扰美国大选一事持怀疑态度。

《华盛顿邮报》去年12月披露的消息称，CIA向参议院提交的一份评估报告认定，俄罗斯情报部门利用黑客技术干扰美国大选，并试图帮助特朗普获胜。

在本月12日举行的提名听证会上，蓬佩奥表示，CIA的评估报告证据充分。上任后，他将“不惜代价”对俄罗斯的黑客行为展开调查。

同在23日，参议院外交关系委员会以11票比10票的结果通过了前埃克森美孚公司CEO、候任国务卿雷克斯蒂勒森的提名。有媒体称，有关蒂勒森提名的全院表决将于下周举行。