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美国与卡塔尔签署120亿美元军售初步协议

【中新网】据美媒报道，美国和卡塔尔签署了一份向卡塔尔出售数十架波音(Boeing) F-15喷气式战斗机的初步协议，该交易可能进一步令特朗普政府陷入主要阿拉伯国家不断升级的争端中。

卡塔尔国防部估计合同总额为120亿美元，将为美国创造60000个就业岗位。美国和卡塔尔官员称，该初步协议是由美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)和卡塔尔国防大臣Khalid al-Attiyah14日在五角大楼签署的。

沙特、阿联酋及其他阿拉伯国家上周与卡塔尔断交，并关闭了与该国的陆空边境，原因是这些国家指控卡塔尔资助恐怖主义并宣传极端主义意识形态。

美国在中东最大的军事基地乌代德空军基地(Al Udeid)位于卡塔尔。美国的能源和国防企业在该国有大规模投资。

分析称，美国盟国之间的争端束缚了特朗普政府的外交，造成美国政府发出互相矛盾的声明。

美国总统特朗普(Donald Trump)近日对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国表示支持，公开指责卡塔尔为恐怖主义提供资金。与此同时，国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)呼吁阿拉伯有关国家放松对卡塔尔的经济压力，主动提出斡旋这些国家与卡塔尔的争端。

美国官员私下表示，特朗普政府正努力做到不偏不倚。

美国一位高官14日称，波音向卡塔尔出售飞机已颇有时日，官员们认识到，白宫阻挠交易或使交易放慢，将显得是在试图打击卡塔尔。

该官员称，美国希望做出努力，使卡塔尔与其邻国再次融为一体。