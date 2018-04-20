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美国《时代杂志》百大影响人物出炉

习近平、金正恩都上榜

【今日新闻网】美国《时代杂志》（Time）2018 年度评选世界百大影响人物名单于今（20）日出炉，其中包括了美国总统特朗普（Donald Trump）、朝鲜领导人金正恩、南韩总统文在寅，以及中国国家主席习近平等人都名列其中。

这份名单以「先驱者」（pioneers）、「艺术家」（artists）、「领导者」（leaders）、「偶像」（icons）、「企业巨头」（titans）等项目作为类别，并由推荐者推举，从其中选出百大人物。其中「先驱者」获选者包括了之前受到佛州校园枪击案影响，致力推动枪枝控管法规修法，盼能激起社会大众对该问题关注的一群佛罗里达州高中生。「艺术家」的类别则有「神力女超人」盖儿加朵（Gal Gadot）、休杰克曼（Huge Jackman）、妮可基曼（Nicole Kidman），以及当红影集《怪奇物语》（Stranger Things）的小女童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）等人。「领导者」的部分，则包括了微软（Microsoft）执行长萨帝亚纳德拉（Satya Nadella）、美国总统川普、北韩领导人金正恩、南韩总统文在寅，中国大陆国家主席习近平、加拿大总理贾斯汀杜鲁道（Justin Trudeau）、日本首相安倍晋三、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等人。至于「偶像」的部分，则包含了美国歌手珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）、蕾哈娜（Rihanna），「恶女」凯莎（Ke$ha），以及漫威（Marvel）电影《黑豹》（Black Panther）的男主角查德威克鲍斯曼（Chadwick Boseman）。最后是「企业巨头」部分，著名的网球选手费德勒（Roger Federer）、企业家「钢铁人」马斯克（Elon Musk）等人都榜上有名。

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