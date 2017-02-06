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美上诉法院驳回司法部要求

维持暂停“限移令”裁决

【中新社华盛顿】美国联邦第九巡回上诉法院5日驳回美国司法部的要求，维持联邦地方法院法官詹姆斯·罗巴特作出的暂停“限移令”的裁决。

第九巡回上诉法院5日凌晨宣布，否决司法部在上诉期间紧急要求暂停执行罗巴特裁决的动议。法院要求罗巴特和司法部分别于5日午夜和6日下午对否决决定作出回应。

华盛顿州西区联邦地方法院法官罗巴特3日裁决，在全美范围内暂停实施特朗普签署的限制移民和难民入境的行政命令。4日晚，司法部就这一裁决向位于旧金山的第九巡回上诉法院提起上诉。

司法部在一份声明中表示，罗巴特的裁决阻碍美国总统的行政命令的执行，损害公众利益。声明称，美国总统基于国家安全形势而作出的决定符合宪法和法律的授权，这一裁决逾越司法权限。

特朗普4日在推特上言辞激烈地抨击罗巴特的裁决是荒谬可笑的，并称该裁决将会被推翻。他还将罗巴特称为“所谓的”法官。

美国会参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔5日表示，美国总统最好不要对法官个人进行批评。他认为，司法系统有权决定“限移令”是否正当有效，应该遵守法院的裁决。他同时表示，支持特朗普有关加强入境审查的决定。

内布拉斯加州参议员本·萨斯5日批评特朗普对法官罗巴特的不敬。他说，美国没有“所谓的”法官，只有“真正的”法官。他不清楚特朗普这一说法的真实含义是什么。