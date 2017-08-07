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约20人参与了对军营的袭击

委内瑞拉军队挫败叛变军人领导的袭击

【美国之音网】委内瑞拉总统马杜罗星期天说，他的委内瑞拉政府军挫败了一起由叛变的前军官指挥的对一个军营发动的短暂袭击。

马杜罗称，袭击是美国和哥伦比亚资助的恐怖行径，但他在星期天晚间的电视节目上没有提供这一说法的证据。

袭击星期天凌晨发生在委内瑞拉中部城市瓦伦西亚附近的一个军营。交火中至少有一名男子被打死，政府军完全压制住了反叛分子。

马杜罗表示，有两名反政府人员中枪，但目前不清楚另外一名男子是受伤还是被打死。马杜罗说，所有约八名袭击者都被逮捕，除一人为叛变军人外，其余均为平民。

马杜罗和其他委内瑞拉官员的说法指，约20人参与了对军营的袭击，他们偷窃武器，当中的一半在政府军赶来前逃离。

马杜罗说，对逃离人员的追捕正在进行之中，他们的领头人是一名叛变的中尉。

马杜罗在电视上说：“这是一起针对武装部队的袭击。”他称赞军队的反应“团结、果断”。一名自称是胡安卡瓜里帕诺的上尉的军官在社交媒体上发布的视频中被十多名身着军装的人簇拥着，显然是叛变者。他声称，自己是对马杜罗这个“凶残暴君”发动“合法反抗”。

卡瓜里帕诺说：“我们澄清，这不是一场政变。这是平民和军人为恢复宪法秩序，而且是为了拯救国家免于遭到全面毁灭所采取的行动。”据说，他是一名军队叛变者，有“右翼极端主义者”的支持。