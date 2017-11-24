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穆加贝与妻子获起诉豁免权

可安全留在津巴布韦

【海外网】津巴布韦军方透露，津巴布韦前总统穆加贝及其夫人格蕾丝已经获得了起诉豁免权，并被允许留在国内，人身安全也得到保证。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，津巴布韦国防军发言人Col. Overson Mugwisi称，军方已经与穆加贝达成协议，协议内容包括给予穆加贝及其夫人起诉豁免权，并保证其人身安全。CNN还援引消息人士的话称，在穆加贝下台前，被军方“软禁”的时间里，他花了很长时间来与军方谈判，最终军方同意他保留自己的巨额财产。该消息传出后，引起部分民众不满，有支持起诉穆加贝的人士对此感到失望，他们认为，只要将穆加贝的财产充公，其金额足以重建津巴布韦的经济。

另据《泰晤士报》报道，穆加贝助理查拉姆巴（George Charamba）称，他们得到了保证，穆加贝辞职后，其财产不受影响。他透露，穆加贝正筹备推出回忆录，妻子格蕾丝则专心打理家族生意。查拉姆巴称，“人人都说他要离开国家，为何他要这样做？他是建国总统”。

穆加贝辞去津巴布韦总统职务后，赞比亚总统埃德加伦古也对穆加贝提出“你可以来赞比亚”，对此，穆加贝称“津巴布韦是我的家，我将留在这里。”