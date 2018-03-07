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福布斯：史上最高值

亚马逊创办人贝佐斯晋升全球首富

【联合早报网】美国《福布斯》杂志6日公布的最新全球富豪榜显示，网上零售商亚马逊创办人贝佐斯取代微软联合创办人盖茨，首次晋升为全球首富。中国腾讯集团创始人马化腾则是亚洲首富。

根据《福布斯》的最新统计，贝佐斯（Jeff Bezos）的身家达到1120亿美元（约1470亿新元），创下富豪榜的历来最高纪录。贝佐斯的资产比2017年多出了392亿美元，是历来最大的一次年增幅。《福布斯》说，贝佐斯的资产大增是因为亚马逊股票在12个月内飙涨了59%。

在24年中有18年高居富豪榜榜首的盖茨，从去年的第一滑落至今年的第二位。他的身家为900亿美元。

据了解，这是自2001年以来，富豪榜上第一名和第二名间财富差距最大的一次，相差了220亿美元。排在第三位的是美国股神巴菲特，身家为840亿美元。第四为顶级奢侈品公司酩悦轩尼诗路易威登集团（LVMH）主席兼总裁（Bernard Arnault）阿尔诺及家族，身家达720亿美元。面簿联合创办人扎克伯格以710亿美元身家排名第五。

《福布斯》说，今年有2208人跻身其常年的亿万富翁排行榜，人数是历来最多的一次。他们的总资产为9.1万亿美元，创下历来最高纪录。

全球20个最富有的人的身家总计为1.2万亿美元，相当于墨西哥的常年经济产值。尽管他们只占全球亿万富翁人数的不到1%，但总资产为所有亿万富翁总和的13%。