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特朗普首次国会演讲呼吁两党合作

【新华社华盛顿】美国总统特朗普２８日在美国国会发表上任后的首次演讲，呼吁民主、共和两党在基础设施建设投资、移民改革、医疗改革等方面的立法上进行合作，并强调“公平贸易”和提高美国国防预算的重要性。

特朗普在演讲中呼吁国会通过立法，为美国基础设施建设投资１万亿美元，并强调这一基建计划将遵循“买美国货和雇美国人”的原则。

在移民政策上，特朗普表示，现有的美国合法移民体系已过时，低技能移民的涌入造成美国本土贫穷工人收入减少，无法独立维持生计的移民还使公共福利资源变得紧张。他呼吁国会两党合作推动移民改革，引进移民“打分”体系，同时再次重申将很快在美国和墨西哥边境修建隔离墙，阻止非法移民入境。

特朗普呼吁国会两党立法废除并替代前任奥巴马推行的医改法案。

特朗普还分别强调了“公平贸易”和提高美国国防预算的重要性。特朗普表示自己将采取措施为美国公司和工人创造公平竞争的环境。

在国防预算方面，特朗普说自己将给国会递交的预算法案旨在“重建美国军队”，称他所要求的国防支出增加额度是美国历史上最高之一。美国白宫官员此前曾透露，特朗普计划将国防预算增加１０％，增长额度约５４０亿美元。

特朗普当天的演讲并未过多涉及外交政策内容。他重申自己坚定支持北约的立场，但又同时敦促美国盟友在军事行动和军事战略中承担“直接和有意义”的角色以及应有的财务负担。