Thursday, July 20th, 2017 | Posted by

特朗普长子等三人
下周将在美国参议院下属委员会作证

web9217

小特朗普（左起）、库什纳和马纳福特下周将到参议院作证。

 

【华尔街】美国总统特朗普(Donald Trump)竞选时的三名高级助手预计将于下周与美国参议院的相关委员会进行谈话，这三名助手分别是特朗普的女婿及高级顾问Jared Kushner、时任竞选经理Paul Manafort和儿子小特朗普。这些谈话是美国国会针对俄罗斯涉嫌干涉2016年美国大选调查的一部分。

Kushner的律师周三称，Kushner定于下周一与美国参议院情报委员会(Senate Intelligence Committee)举行一次非公开面谈。这次面谈将是Kushner首次与国会调查机构的谈话。

Kushner的律师Abbe Lowell在一份声明中称，正如Kushner自3月份以来所言，他过去和现在都准备主动予以配合，并向国会提供自己掌握的任何相关信息。

美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)称，小特朗普和Manafort将于下周三出席一次公开听证会。

Manafort的发言人Jason Maloni称，他25分钟前才收到要求Manafort作证的请求，并表示Manafort方面正在研究此事。他不愿确认Manafort是否会去作证。

特朗普长子的发言人没有立刻回应记者的置评请求。小特朗普此前也曾表示他愿意配合国会委员会的调查。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=188053

Posted by on Jul 20 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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