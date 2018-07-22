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特朗普被批“不要脸”

为啥还要邀请普京今秋访美？

【搜狐网】白宫发言人桑德斯19日表示，美国总统特朗普有意邀请俄罗斯总统普京今秋访问华盛顿。桑德斯当天在社交媒体上表示，特朗普总统在赫尔辛基会晤期间同意美俄国家安全事务团队保持工作层对话，他责成美国总统国家安全事务助理博尔顿邀请普京总统今秋访问华盛顿。相关磋商正在进行之中。

刚刚与普京进行了第一次正式会晤，而且遭到了美国朝野两党“不要脸”的广泛批评，特朗普为啥还要邀请普京今秋访美？

第一，特朗普喜欢普京没商量。

无论在2016年的竞选总统期间，还是上任以来的一年多，特朗普对普京情有独钟，一向喜欢骂人的特朗普，从来没有直接骂过普京。由于两国反对派情绪强烈，特朗普和普京被外界称为“牛郎织女”。目前，两人已经三次见面，而且刚刚举行了第一次正式会晤，但特朗普依然冒美国之大不韪，迫不及待地邀请普京今秋访美，说明特朗普对普京爱之深，喜欢普京没商量。

第二，特朗普不确定性暴露无遗。

特朗普一直具有不确定性，从特朗普与普京芬兰会晤后的反反复复看，特朗普的不确定性暴露无遗。“双普”会晤时特朗普说，看不到任何俄罗斯干涉美国大选的理由，普京对此肯定高兴；遭到美国朝野两党批评“不要脸敁叛国”后特朗普又认错，那是“口误”，普京对此肯定不满；眼看朝野两党暂时不会把自己怎么样时，特朗普又责成美国总统国家安全事务助理博尔顿邀请普京今秋访美，虽然普京不太可能接受邀请，但普京心中估计也会“偷着乐”。特朗普很短时间内的一系列变化，再次验证了特朗普的不确定性。

第三，估计特朗普已经破罐破摔。

无论在美国国内还是国际社会，特朗普都是一个不受欢迎的人：在美国国内，遭到了包括自己妻子、女儿女婿在内的很多人的反对；在国际社会上，走一方黑一方，走到哪儿都不受欢迎。此前，美国70多名民主党议员要求弹劾特朗普；最近，居然有特朗普所在的共和党议员呼吁立即弹劾特朗普，说应该把特朗普扫进垃圾桶。可以说，特朗普近来特别烦。

今年11月，美国将进行中期选举，特朗普如果“半期成绩”不佳，很有可能遭到弹劾下课。特朗普抢在中期选举之前，邀请普京今秋访美，或许是作最后的垂死挣扎，或许是实现自己的一个夙愿，或许是特朗普已经破罐破摔–既然美国人不欢迎我这个总统，我这个总统就让美国人不欢迎下去，想干啥就干啥！