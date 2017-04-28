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特朗普“百日新政”

七政策改变美国与世界关系

【中新网】据英国广播公司(BBC)中文网报道，特朗普这位“门外汉”入主白宫即将迎来第100天。短短百日内，国际舞台上有跌宕、有奇变，看点不少。从亚洲安全到美俄关系，从自由贸易到气候变化，从七个方面审视世界形势以及美国和世界关系发生的变化。

一、亚洲紧张局势持续升温

特朗普就任总统以来，亚洲局势持续紧张。特朗普曾表示，日本和韩国对美国依赖过重，最好应该有自己的核弹。

另一方面，遏制朝鲜的任务现在摆到了特朗普面前，之前历任美国总统都曾尽量回避。奥巴马任期内，美国的朝鲜政策被称为“战略耐心”-用制裁压制朝鲜，劝说其他国家一起行动；然后：等，直到朝鲜放弃。

但是，特朗普的副手彭斯说，美国“战略耐心的时代结束了。”

二、美俄关系更加复杂

在竞选过程中，特朗普曾经赞扬俄罗斯总统普京是强大的领袖，他盼望着双方能有良好关系。但后来，美国情报部门判定，俄罗斯黑客曾在美国大选中侵入民主党电邮账号。

特朗普原本拒绝承认俄罗斯干涉美国大选。但今年1月他突然改口，承认俄罗斯在大选期间对民主党方面实施网络攻击。

三、北约走出白宫冷宫

特朗普曾批评北大西洋公约组织(NATO)过时，应该报废，他形容北约成员是占美国慷慨之便宜而不知感恩的盟友。美国国防部长马蒂斯2月也警告北约成员，如果不把军费开支提高到GDP百分之二的话，华盛顿将“调整(对北约)的承诺”。

特朗普说，他的强硬措辞结果不错：“钱滚滚涌入”。

四、“世界警察”再次动武

特朗普原来也反对美国在叙利亚采取军事行动，并说应该更加关注内政。比如，他2013年曾发“推特”说，“忘了叙利亚吧，让美国重新伟大。”

所以，特朗普4月时下令美国导弹空袭叙利亚政府的空军基地，他的转向幅度相当明显。发射导弹，是叙利亚战争爆发以来美国第一次直接打击叙利亚政府目标，特朗普的政策显然发生重大转变。

五、自由贸易前景不明

在贸易政策方面，特朗普考虑推动美国和世界做生意方式的最大改革。他威胁废除已有的自由贸易协定，包括美国、加拿大和墨西哥之间的“北美自由贸易协定”。特朗普说这让美国失去了工作机会。他甚至提议美国可能退出世界贸易组织。

自从赢得大选以来，特朗普的重点是威胁大公司，特别是汽车制造商。他还提议给墨西哥制造的产品征收35%关税。

六、气候变化重新考虑

特朗普曾经承诺，上任百天之内“废除”巴黎气候协议。目前这还没成为事实，据报，他的高级顾问班子现在也意见分歧。不过，在扭转奥巴马制定的那些气候变化政策方面，特朗普已经迈出了几大步。

他在3月签署行政命令，废除奥巴马的“清洁电力计划”。他说这样做很有必要，将确保美国能源独立、工作机会。但是环保组织警告，废除原有规定将在国内外带来严重后果。

特朗普还曾多次否认气候变化是由人类活动造成的说法，他说，气候变化根本就是“骗局”。

七、伊核协议节外生枝

对于奥巴马来说，解除制裁、伊朗保证放弃开发核武器是“历史性”的协议。但是特朗普却说，“这可能是我所见过的最糟糕的”。

他说，撕毁这个协议将是他上任后的“首要任务”，不过他并没有具体说他打算怎么办。

现在特朗普政府宣布全面重审美国对伊朗政策。