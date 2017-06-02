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特朗普正式宣布

美国退出巴黎气候协定 欲重新谈判

【中新网6月2日电】 综合报道，当地时间6月1日下午3时，美国总统特朗普在白宫玫瑰园举行记者会，正式宣布美国退出巴黎气候协议。但他同时表示，美国将寻求谈判“公平对待美国”的新气候协议。

特朗普称，“为履行我保护美国及美国人民的庄严义务，我宣布美国退出巴黎气候协议”。

特朗普说，这是“惩罚”美国的协议。他还说，如果美国要兑现巴黎气候协议中的减碳承诺，美国的国内生产毛额将流失近3兆美元、减少650万个工作机会。

美国在协议中原本承诺，到2025年，要较2005年减少28%的碳排放量。

然而，特朗普又说，美国宣布退出，但会开始重新谈判，或另起一个全新的协议，这必须是“对美国及美国的企业、劳工、人民及纳税人是公平的协议”，“必须看是否能达成公平协议，如果可以，那很好，如果不行，也没关系。”

这项举措是对奥巴马时代政策的重大逆转，特朗普的共和党基本盘为此欢欣鼓舞，但环保人士和美国的盟国大为不满。美媒称，奥巴马2016年以“行政协定”的方式参与该协定，无需联邦参议院批准，特朗普如今决定退出，也不用咨询参院意见。

美国前总统奥巴马当天特别发表声明称：“仍留在巴黎气候协定中的国家将会收获工业和就业的福利，我相信美国应该站在前排”，他批评称，美国“加入了少数拒绝未来的国家行列”。

在特朗普宣布决定之前，气候变化活动人士就已经大为愤怒。他们预料特朗普的决定将违反环保利益。

太空探索公司(Space X)创始人伊隆马斯克之前警告说，如果总统真的退出巴黎协定，他将从白宫的三个科学顾问委员会中辞职。他发推说：“在那种情况下，除了离开委员会别无选择。”

另一方面，在特朗普决定退出巴黎协定之前，22名共和党籍参议员上星期发表公开信，敦促特朗普“与巴黎协议一刀两断”。

这封信争辩说，“继续留在协议中会让美国面临严重的诉讼风险”。这些风险会让特朗普试图推翻“清洁能源计划”的努力变得复杂。“清洁能源计划”是奥巴马时代推出的监管规定。