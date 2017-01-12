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特朗普当选后首场记者会 “俄罗斯问题”成焦点

【中新社纽约】美国当选总统特朗普11日在纽约召开他胜选后的首场新闻发布会，他在会上承认俄罗斯参与美国大选期间的黑客行为，并反复强调自己与俄罗斯毫无关系。

就在记者会的前一晚，CNN、美联社、NBC等美国主流媒体报道，在美国情报机构向特朗普做关于俄罗斯黑客曾试图左右美国大选报告时，曾附上一份关于俄罗斯掌握特朗普不利信息的未经证实的报告。BuzzFeed网站刊登了一份未经证实的卷宗，称俄罗斯“栽培”特朗普，并握有可能让他身败名裂的信息。

在11日特朗普正式对记者发言前，他提名的白宫新闻负责人肖恩斯派塞现场发表声明称上述报道“虚假”、“猥亵”，指责BuzzFeed和CNN是为了骗点击率。在反复回答现场记者关于俄罗斯的问题时，特朗普强调上述报道是“假新闻”，“绝对可耻”，并说俄罗斯总统普京也发表声明称这都是假消息，根本从未发生。为此，他不仅称BuzzFeed是“失败的垃圾”，还与CNN的记者吉姆阿科斯塔发生言语冲突，拒绝给阿科斯塔提问机会。

和此前在社交媒体上的发言一样，特朗普反复在发布会上强调自己和俄罗斯没有打过交道，在俄罗斯没有生意往来，也没有关于俄罗斯的贷款。不过，特朗普也在会上确认他相信俄罗斯黑客入侵美国，这是他本人首次公开承认俄罗斯参与美国总统大选期间的黑客行为。

在被记者追问将就此向普京传达何种信息时，特朗普说，“他(普京)不应该这么做”，并称在自己领导美国以后，俄罗斯会更加尊重美国。

这是特朗普在2016年11月赢得美国总统大选后举行的首场记者会，自从去年7月下旬至今，他已有近半年未召开正式的记者会。