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特朗普因“通俄门”调查

推迟邀请普京访美国

【中新社华盛顿】美国总统国家安全事务助理博尔顿25日宣布，特朗普总统决定在“通俄门”调查结束后再邀请俄罗斯总统普京访美。

博尔顿在当天发表的声明中将特别检察官米勒主导的“通俄门”调查称为“政治迫害”。他表示，特朗普总统认为下一次美俄领导人会晤应该在涉俄“政治迫害”行为结束之后举行，我们同意在明年年初再举行会晤。

据美国媒体报道，米勒从未暗示过他将在今年年底前结束调查，也从未表明他计划何时结束调查。

美俄领导人本月16日在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。特朗普当天表示，会晤取得积极成果，两国已迈出改善关系的第一步。仅一天之后，他便改口称，他相信俄罗斯曾干扰2016年美国总统大选。19日，白宫发表声明称，特朗普已拒绝普京提出的有关互相讯问对方人员的提议。

同在19日，白宫发言人桑德斯表示，特朗普有意邀请普京今秋访问华盛顿。这一消息引发美国会议员们的不满。众议院议长瑞安表示，他不会邀请普京在国会山发表演讲。而参议院多数党领袖麦康奈尔则称普京是“不受国会欢迎的人”。

25日，美国务卿蓬佩奥发表声明称，美国拒绝承认克里米亚加入俄罗斯，并指责俄罗斯入侵乌克兰的行为违反国际法。