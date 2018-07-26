Thursday, July 26th, 2018 | Posted by

特朗普因“通俄门”调查
推迟邀请普京访美国

7月16日赫尔辛基，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在一场会晤后的联合新闻发布会上握手。

7月16日赫尔辛基，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在一场会晤后的联合新闻发布会上握手。

 

【中新社华盛顿】美国总统国家安全事务助理博尔顿25日宣布，特朗普总统决定在“通俄门”调查结束后再邀请俄罗斯总统普京访美。

博尔顿在当天发表的声明中将特别检察官米勒主导的“通俄门”调查称为“政治迫害”。他表示，特朗普总统认为下一次美俄领导人会晤应该在涉俄“政治迫害”行为结束之后举行，我们同意在明年年初再举行会晤。

据美国媒体报道，米勒从未暗示过他将在今年年底前结束调查，也从未表明他计划何时结束调查。

美俄领导人本月16日在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。特朗普当天表示，会晤取得积极成果，两国已迈出改善关系的第一步。仅一天之后，他便改口称，他相信俄罗斯曾干扰2016年美国总统大选。19日，白宫发表声明称，特朗普已拒绝普京提出的有关互相讯问对方人员的提议。

同在19日，白宫发言人桑德斯表示，特朗普有意邀请普京今秋访问华盛顿。这一消息引发美国会议员们的不满。众议院议长瑞安表示，他不会邀请普京在国会山发表演讲。而参议院多数党领袖麦康奈尔则称普京是“不受国会欢迎的人”。

25日，美国务卿蓬佩奥发表声明称，美国拒绝承认克里米亚加入俄罗斯，并指责俄罗斯入侵乌克兰的行为违反国际法。

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