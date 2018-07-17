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特朗普和普京会谈

让欧洲越来越感到担心

【美国之音网】在欧洲各国，人们越来越担心美国总统特朗普愿意同俄罗斯及其总统普京建立关系。很多人相信，这种关系将构成明显和现实的安全威胁。

在芬兰赫尔辛基峰会后，在特朗普和普京的记者会上，俄罗斯通过武力从乌克兰夺走克里米亚的问题几乎没有被提到。

普京说；“特朗普总统在克里米亚问题上的立场众所周知，他坚持这一立场。他谈到非法将克里米亚并吞到俄罗斯联邦。我们在这个问题上的看法不同。”

普京说，“对我们来说，对俄罗斯联邦来说，这个问题已经结束。”

虽然基辅，乃至整个欧洲都松了一口气，因为特朗普没有在克里米亚问题上支持俄罗斯，但是这次记者会的基调令很多美国的盟友感到震惊。

布拉格国际关系学院高级研究员马克嘉里奥蒂说： “从他几乎不仅在欧盟和俄罗斯，西方和俄罗斯，以及美国和俄罗斯之间制造了某种程度的错误道德等价性的程度来看，我认为这让很多人吃惊。就这次会谈是否有什么突破而言，事实上是会谈背离了西方的议程，背离了促使俄罗斯从并吞的克里米亚撤走的议题。”

特朗普和普京的会谈，正值2014年MH17马航航班在乌克兰靠近俄罗斯边界的上空被击落周年纪念日的前夕。独立的调查人员说，这架飞机是被俄罗斯导弹击落的。

俄罗斯未能充分地对这种指责做出回应本身–给俄罗斯其他的严重践踏国际准则的名单又增加了一项–就意味着，不会有什么其他西方领导人准备步特朗普总统的后尘，修补同莫斯科的关系。

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