Thursday, February 1st, 2018 | Posted by

特朗普发表任内首份国情咨文
呼吁国会支持基础设施建设和移民改革

1月30日，美国总统特朗普（前）在华盛顿国会发表其执政以来的首次国情咨文演讲。

1月30日，美国总统特朗普（前）在华盛顿国会发表其执政以来的首次国情咨文演讲。

 

【新华社华盛顿】美国总统特朗普30日在国会发表任内首份国情咨文，呼吁国会加大对基础设施建设支持，并进行移民改革，限制非法移民入境。

在这份以“打造一个安全、强大、自豪的美国”为主题的国情咨文中，特朗普回顾了执政一年来的成绩，称去年通过的“史上最大”减税成功刺激了经济，帮助失业率降至45年来最低水平。

他要求国会起草并通过法案，拨款1.5万亿美元，建造新的道路、桥梁、高速公路、铁路以及水道，确保美国拥有“安全、快捷、可靠和现代化的”基础设施，满足经济发展和人民生活需要。

特朗普还要求国会推动移民改革，允许“童年抵美者暂缓遣返”计划受益者获得美国国籍，同时加强边境管控，终止“移民抽签”和“链式移民”等现行政策。他说，限制非法移民可以帮助“美国的儿童、挣扎的工人以及被遗忘的社区”。

他承诺，美国将继续保持关塔那摩监狱运行。

特朗普说，美国寻求与其他国家“公平且互惠的”贸易关系，将解除“坏的”贸易协议，谈判“好的”贸易协议，美国将通过严格执行贸易规则保护美国工人和美国知识产权。

他呼吁国会通过立法，保证对外援助资金交给美国的朋友而非对手，进而服务于美国的利益。他说，美国在海外不仅需要面对一些“流氓政权”和恐怖组织的威胁，也要面对竞争对手对美国利益和价值观的挑战。

特朗普还呼吁国会停止削减国防预算，以便为美军建设提供充足资金。“作为国防体系一部分，我们必须使核武库现代化，希望永远也不会使用它，但是应使之足够强大并有力，以震慑任何国家或任何人的侵略行为。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205238

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