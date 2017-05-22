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特朗普到访以色列

希望重启巴以和平

【世界之声网】美国总统特朗普5月22日从沙特到访以色列并将前往犹太，基督和伊斯兰3大宗教圣地耶路撒冷。以色列总理内塔尼亚胡在特拉维夫本-古力安机场停机坪铺红毯迎接迎接走下美国空军一号的特朗普。

内塔尼亚胡在欢迎仪式上向特朗普说，希望您在我们地区的首次旅行能够成为和解与和平道路上的历史性一步。内塔尼亚胡还说，我们向我们的所有邻居，包括巴勒斯坦，伸出了手。

特朗普回应说，我们面前有一个罕见的机会，可为这个地区的人民带来安全，稳定，与和平。然而 ，我们必须共同努力才能达到这个目标，别无他法。特朗普还呼吁该地区的所有国家合作。

美国国务卿蒂勒森此前向美国空军一号上的记者们表示，如果以色列和巴勒斯坦领导人都愿意达成和平，那么特朗普愿意亲自参与斡旋和平进程。

特朗普政府在巴以和平垂死之际，试图重启巴以和谈，并要求巴以双方领导人都做出努力，采取具体的措施，促进双方互信，创造有利于重启谈判的气氛。

以色列政府一名官员表示，以方在特朗普的要求下，已采取一系列具体措施，旨在方便巴勒斯坦民众的日常生活和促进巴方经济发展。

在访问以色列和约旦河西岸之后，特朗普定于周三前往梵蒂冈，然后前往比利时参加北约峰会和５月２６－27日在西西里召开的G7峰会。