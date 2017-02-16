Thursday, February 16th, 2017 | Posted by

特朗普不再坚持“两国方案” 美国中东政策转变

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当地时间2月15日，美国华盛顿，以色列总理内塔尼亚胡出访美国，与特朗普在白宫举行记者招待会。

 

【中国网】据美国媒体报道，美国总统特朗普放弃美国几十年来所秉持的解决以色列与巴勒斯坦冲突必须包括建立两个独立国家的政策，并要求以色列总理内塔尼亚胡减少定居点的建设。

特朗普15日在与以色列总理内塔尼亚胡联合召开的新闻发布会上说，和平协议中建国问题的最佳解决之道决定权在以色列和巴勒斯坦。他说，无论以色列和巴勒斯坦如何决定，他都将非常高兴。

两国方案的构想是，在以色列占领的约旦河西岸、耶路撒冷和加沙地带建立一个与以色列共存的巴勒斯坦国。自上世纪90年代初《奥斯陆协议》签署以来，两国方案一直是美国中东政策的基石。

特朗普称，两国方案并非解决以巴冲突的唯一途径，他正在考虑一种解决方案，该方案将“涉及许多国家，覆盖大得多的领土”。

“美国将支持一个和平的、一个真正伟大的和平协议，”特朗普表示，这是他上任以来首次对以巴冲突作出实质性评论。“我们将非常勤快地为此努力。但冲突各方必须自行谈判达成这样的协议。”

特朗普表示，美国正在考虑一种将其他国家吸纳进来的“新理念”，呼应了一名白宫官员14日暗示的美国正在放弃两国方案的言论。

在上述白宫官员表示华盛顿将不再坚持过去20年一直指导美国对该地区政策的原则后，联合国及巴勒斯坦官员15日早些时候警告美国不要放弃两国方案。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯称：“就巴以之间的局势而言，除了两国方案，没有任何可替代的方案，我们应竭尽全力坚持这一方案。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175344

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