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特朗普上任满月 施政举步维艰 需重组核心团队

【中新网2月20日电】 据香港《文汇报》报道，当地时间20日是美国总统特朗普上任一个月，他带着“政治局外人”的身份入主白宫，也把竞选时的作风延续至施政，连签多项极具争议的行政命令，加上高层人事屡屡闹出风波，华府和美国政坛上下一片混乱。分析认为，特朗普若想拨乱反正，必须收缩“战线”，将施政重心聚焦于国家内政，并重组核心执政团队。

特朗普前日乘搭空军一号总统专机抵达佛罗里达州墨尔本市机场，举行竞选式集会，与9000名支持者会面，试图积累人气、重新出发。

特朗普和第一夫人梅拉妮亚齐齐亮相，他在演说中，再次批评媒体发布假新闻，“不想报道真相”。谈及就职一个月来的收获，特朗普声称“取得令人难以置信的进步”，形容白宫正在平稳运行，并重申要提高就业率、废除和替换奥巴马医保、打击恐怖分子等。

然而，一场造势大会不足以化解执政乱局。特朗普推翻前总统奥巴马的医保法案、匆匆退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)、禁止7个国家人士入境美国，引发争议。

另一方面，前白宫国家安全顾问弗林就任前与俄罗斯沟通，并对副总统彭斯隐瞒情况令政界哗然。政治分析师瓦尔德曼认为，特朗普身为“新丁”，对政策难有深入了解，也不熟悉官僚架构。

同时，特朗普提名的白宫顾问成员中，很多人均无政府工作经验，例如首席策略师巴农只曾在海军服役，另一名高级顾问米勒也仅于国会担任非行政职务。

白宫幕僚长普利巴斯、白宫顾问康韦及库什纳更是未曾出任公职，这直接导致特朗普对政府以至国家运作所知不详，他的团队即使颠覆了旧有的政治规矩，却只是“有破坏无建设”，白宫落实新政策的进度颇为缓慢。

执政共和党内部也愈来愈多不满声音，由于明年是中期选举年，若特朗普施政成效不彰，或将随时打击共和党选情。