Thursday, June 15th, 2017 | Posted by

消防局：有人员遇难
伦敦高楼火灾已致50人受伤

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当地时间6月14日凌晨，伦敦西部一栋20余层的公寓大楼发 生大火。

 

【中新网6月14日电】综合报道，伦敦急救车服务部门称，在该市高层公寓火灾发生后，该部门已经将50名伤者送往医院。此前，伦敦消防局表示，此次火灾已经导致多名人员遇难，但具体数字无法确认。

当地时间6月14日凌晨，伦敦西部一栋20余层的公寓大楼发生大火，火势猛烈，几乎蔓延到了所有楼层。约200名消防员和40辆消防车前往灭火。

伦敦急救车服务部门声明称，已经将50名伤者送往伦敦各处的5家医院，该部门约100名医务人员已经在尽力处理此次事件。

伦敦消防局局长柯顿此前则称，火灾造成了一些人员死亡，但由于建筑物的结构复杂，她无法确认具体数字。

当地时间6月14日凌晨，伦敦西部一栋20余层的公寓大楼发生大火，约200名消防员和40辆消防车前往灭火。当地居民聚集在街头，等待消息。

据报道，属于兰开斯特西部地产的公寓大楼“格兰菲尔塔”(Grenfell Tower)在14日凌晨发生火灾，消防部门于1时16分接警，目前有200名消防人员正在现场努力控制火势。

当局已派出40架消防车前往失火现场，伦敦市长宣布大厦失火事件为“重大事态”。伦敦警方表示，正处理各种伤员，警方正在现场“继续进行疏散”。

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