Tuesday, April 25th, 2017 | Posted by

法大选首轮投票结果出炉
欧洲领导人多支持马克龙

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根据法国内政部23日晚公布的部分计票结果，在刚刚结束的法国总统选举第一轮投票中，中间派独立候选人、“前进”运动领导人艾曼努尔·马克龙以23.11%的得票率居第一位，极右翼候选人、国民阵线主席马丽娜·勒庞以23.08%居第二位。图为马克龙在庆祝集会上。

 

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4月23日，在法国埃南─博蒙，极右翼“国民阵线”主席玛丽娜·勒庞在竞选晚会上向支持者致意。

 

【中新网】据外媒报道，法国大选中间派候选人马克龙(Emmanuel Macron)与极右翼候选人勒庞23日在大选首轮投票中获得票数位列第一和第二名，两人将在下个月初的第二轮投票中进行最后对决。此消息一出，欧洲政治人物纷纷通过社交媒体表态，其中支持马克龙者占多数。

据报道，欧盟委员会主席容克在法国大选首轮投票马克龙支持率领先的消息公布后，随即通过社交网站祝他在第二轮投票中“好运”。欧盟外交和安全政策高级代表、意大利前外交部长莫盖里尼则表示，欧盟乐见法国的投票结果，称“这是我们世代的希望和未来”。

负责英国“脱欧”谈判的欧盟代表巴尼耶则暗示，勒庞有带领法国“脱欧”之虞。身为法国人的巴尼耶说：“爱国者与欧洲人，我将在5月7日对马克龙投下信任票，法国必定得留在欧洲。”德国总理默克尔的发言人塞柏特(Steffen Seibert)发布“推文”，祝马克龙“未来两周一切顺利”。塞柏特写到：“马克龙的强大欧盟与社会市场经济路线取得成功，实在太好了。”

德国外交部长加布里尔则预测39岁的马克龙将成为下一任法国总统。加布里尔在访问约旦首都安曼期间上传推特视频称，确信马克龙将“横扫”第二轮投票。

英国前财政大臣奥斯本也通过“推特”祝贺马克龙赢得首轮投票，并称法国终于有机会选出该国所需要的领导人。

丹麦总理拉斯穆森则对马克龙能否击败勒庞保持审慎乐观态度。他称：“我们应等待最后选举结果，但欧洲需要一个开放心胸且以改革为导向的法国。”

挪威虽不是欧盟成员国，但该国外交部长布伦德在“推文”中称：“在欧洲，我们需要更多而不是少一点合作，正面看待马克龙赢得法国选举第一轮投票。

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