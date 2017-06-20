Tuesday, June 20th, 2017 | Posted by

法国政府重组现波澜
防长因涉贪调查请辞

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古拉尔（中）所属的中间派民主运动党是法国总统马克龙的盟党。

 

【中新社巴黎】法国国防部长西尔维·古拉尔(Sylvie Goulard)20日宣布，她已向马克龙总统提出辞呈，以配合针对其所属党派“民主运动”的涉贪司法调查。

西尔维·古拉尔当天发表声明说，总统正在着手恢复对公权的信心，推动法国社会的改革和重振欧洲建设。任何个人的考虑都应服从于这项事业。因此，她经与总理协商一致，已向总统提出不再继续留任。

法国议会选举后，马克龙再次任命爱德华·菲利普为政府总理，重新组建内阁。依照惯例，总统所属阵营获得议会多数席位后，政府重组属技术性程序，通常不会有大幅的人事调整。

巴黎检方本月初对法国“民主运动”启动一项初期调查，理由是该党涉嫌在欧洲议会虚设职位。在总统选举前与马克龙结盟的“民主运动”党魁、现任司法部长弗朗索瓦·贝鲁、欧盟事务部长德·萨尔内兹以及西尔维·古拉尔均卷入调查。

现年52岁的西尔维·古拉尔上任仅一个月，已决定主动离任。她在声明中解释请辞原因说，一旦调查工作要求澄清其在欧洲议会雇佣助手的情况，她希望能够不受拘束地证实自己的清白。

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