Tuesday, May 9th, 2017 | Posted by

法国大选最终计票结果公布 马克龙得票率66.1%
39岁马克龙赢得大选 成法国最年轻总统

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图为马克龙和妻子布丽吉特在庆祝胜选的集会上向支持者致意。 中新社记者 龙剑武 摄

 

【中新网5月8日电】 据外媒报道，根据最终计票结果，法国中间派独立候选人、“前进”运动领导人马克龙以66.1%的得票率赢得本届法国大选。

巴黎时间5月7日晚，法国总统选举第二轮投票初步计票结果显示，中间派独立候选人、“前进”运动领导人马克龙以大幅优势击败极右翼政党“国民阵线”候选人马丽娜勒庞。

统计结果还显示，极右翼政党“国民阵线”候选人马丽娜勒庞的最终得票率为33.9%。

根据此前的初步统计，马克龙以65.5%对34.5%的得票率战胜勒庞，当选法国新一任总统。

马克龙，全名埃曼努尔马克龙，1977年出生于法国北部城市亚眠。他的父亲是大学老师，母亲是社会保障局的医学顾问。

无论是学业还是事业，马克龙都堪称“年少得志”：他毕业于法国顶级高中–巴黎亨利四世国立中学，随后就读巴黎第十大学、巴黎政治学院、法国国家行政学院等名校，攻读哲学、财经等专业。

这位颇具传奇色彩的法国新一任总统还有着颇为传奇的婚姻。2007年10月，马克龙迎娶了比自己年长24岁的布丽吉特为妻。马克龙16岁结识布丽吉特时，她还是自己的高中语文老师，同时也是自己同班同学的母亲。

布丽吉特在与马克龙结婚之前已有过一段婚姻，共有3个孩子和7名孙辈。这意味着年仅39岁的马克龙已经拥有3名继子 和7名继孙。

此外，多年以来，他们夫妇行事低调不喜欢曝光。但是自从马克龙宣布竞选总统以来，情况有所变化。分析指出，马克龙希望让大众觉得，如果他能够在一个乡下小镇，顶住各种羞辱和嘲笑征服一个年长他24岁有三个孩子的有夫之妇，那么他也能用同样的方法征服法国。

外媒指出，在竞选之前，马克龙从来没有当过议员，也从未参与过竞选政治。他也是首位同时不被法国两大政党社会党和共和党，甚至国民阵线支持的热门总统候选人。

然而，这位年轻的政治宠儿藉其年轻活力、无以伦比的迷人风度、极佳口才和影响力实现了一场史无前例的政治变局，将载入史册。

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