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沙特等国将卡塔尔复交

最后期限延长48小时

【美国知音网】陷入与卡塔尔旷日持久外交纠纷的沙特阿拉伯及其盟国星期一将卡塔尔接受复交条件的最后期限延长48小时。

一直谈判游说海湾地区阿拉伯国家和平结束对卡塔尔封锁的科威特，星期天在沙特领导的联盟下达的最后期限到来前要求将最后期限延长。

科威特和沙特阿拉伯的国家通讯社星期一凌晨发表了一份协调一致的声明，证实最后期限已被延长。

沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及6月5日切断了与卡塔尔的外交和商业联系，指责卡塔尔政府与伊朗勾结支持恐怖主义。

卡塔尔对此予以否认，表示这些指控毫无根据。这个海湾小国的外交大臣塔尼曾表示，沙特及其盟国提出的要求，包括土耳其军队从卡塔尔撤离，关闭卡塔尔国有的半岛电视台，还有降低与伊朗的外交关系，除非牺牲卡塔尔的主权，否则是不可能实现的。

虽然塔尼暗示沙特阿拉伯的要求几乎肯定会被拒绝，但卡塔尔还没有正式作出答复。

埃及星期天表示，四个抵制卡塔尔的国家将于星期三在开罗讨论与卡塔尔的局势。

美国总统川普星期天分别与沙特国王萨勒曼、卡塔尔埃米尔塔米姆和阿布扎比王储纳哈扬通了电话。

白宫的声明说，川普表达了对这起外交纠纷的担忧，他还表达了地区团结、制止恐怖分子筹集资金和打击极端意识形态的重要性。